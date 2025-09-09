¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ï¼«Á³ÅñÂÁ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡©¡È¸í²ò¤À¤é¤±¤Î¿Ê²½ÏÀ¡É¤Î¿¿¼Â
¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Î¡Ø¼ï¤Îµ¯¸»¡Ù¤Ï¡ÖÃÏÆ°Àâ¡×¤ÈÊÂ¤Ó¿ÍÎà¤ËÃÎÅª³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤¿Ì¾Ãø¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤«¤Ê¤êÆÉ¤ß¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢ÆÉ¤ßÄÌ¤»¤ë¿Í¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤¡£Ã»»þ´Ö¤ÇÆÉ¤á¤Æ¡¢¸½ºß¤«¤é¤ß¤ÆÀµ¤·¤¤¡¦Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¤ï¤«¤ê¡¢ºÇ¿·¤Î¿Ê²½³Ø¤ÎÃÎ¸«¤â³Ú¤·¤¯²òÀâ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¼ï¤Îµ¯¸»¡Ù¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë²è´üÅª¤ÊËÜ¡Ø¡Ø¼ï¤Îµ¯¸»¡Ù¤òÆÉ¤ó¤À¤Õ¤ê¤¬¤Ç¤¤ëËÜ¡Ù¤¬È¯´©¤µ¤ì¤¿¡£
Ä¹Ã«ÀîâÃÍý»Ò»á¡Ê¿ÍÎà³Ø¼Ô¡Ë¡Ö¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Î·Å´ã¤â¸Â³¦¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡¢½Ð¿§¤Î¡Ø¼ï¤Îµ¯¸»¡Ù²òÀâËÜ¡£¤³¤ì¤µ¤¨ÆÉ¤á¤Ð¡¢100Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Î¸ÅÅµ¼«ÂÎ¤òÆÉ¤àÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¡×¡¢µÈÀî¹ÀËþ»á¡Ê¡ØÍýÉÔ¿Ô¤Ê¿Ê²½¡ÙÃø¼Ô¡Ë¡ÖÆÉ¤ó¤À¤Õ¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂÊª¤ËÄ©Àï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÆÉ¼Ô¤âÉ¬ÆÉ¤Î¶Ã°Û¤Î°ìºý¡×¡¢Ãæ¹¾ÍÎ¤»á¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡ÖÉÔ¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÌýÃÇ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø¼ï¤Îµ¯¸»¡Ù¤ò¤«¤ßºÕ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤á¤Á¤ãÍ¥½¨¤Ê²ÈÄí¶µ»Õ¤ß¤¿¤¤¤ÊËÜ¤Ç¤¹¡×¤È³Æ»á¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¤¿¤½¤ÎÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤È¼«Á³ÅñÂÁ
¡¡¤³¤ÎÀ¤¤Ë¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Î¿Ê²½ÏÀ¤Û¤É¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ï¼«Á³ÅñÂÁ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤«¡¢¥é¥Þ¥ë¥¯¤¬¼çÄ¥¤·¤¿³ÍÆÀ·Á¼Á¤Î°äÅÁ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¼«Á³ÅñÂÁ¤À¤±¤ò¿Ê²½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¸í¤Ã¤¿¸«Êý¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¼«Á³ÅñÂÁ¤¬ÍÌ¾¤À¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¼«Á³ÅñÂÁ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ï¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Á³ÅñÂÁ¤ÏÂçÀÎ¤«¤éÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¹Í¤¨Êý¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥¢¤Î¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¡Êµª¸µÁ°384¡Áµª¸µÁ°322¡Ë¤ÎÃøºî¤Ë¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼«Á³ÅñÂÁ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Î¿Ê²½ÏÀ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿¿ÍÊª¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥¦¥£¥ë¥Ð¡¼¥Õ¥©¡¼¥¹¡Ê1805¡Á1873¡Ë¤À¤í¤¦¡£¥¤¥®¥ê¥¹¹ñ¶µ²ñ¤Î¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É¼ç¶µ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¦¥£¥ë¥Ð¡¼¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ï¡¢1860Ç¯¤Ë¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É¤Ç³«¤«¤ì¤¿±Ñ¹ñ²Ê³Ø¿¶¶½¶¨²ñ¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤ÎÈÖ¸¤¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¥È¥Þ¥¹¡¦¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥Ï¥¯¥¹¥ê¡¼¡Ê1825¡Á1895¡Ë¤ÈÏÀÁè¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Ê²½¤È¼«Á³ÅñÂÁ
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥¦¥£¥ë¥Ð¡¼¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ï¿Ê²½ÏÀ¤ËÈ¿ÂÐ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥¦¥£¥ë¥Ð¡¼¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ç¤µ¤¨¼«Á³ÅñÂÁ¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¥¦¥£¥ë¥Ð¡¼¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ï¡¢¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤Î¡Ø¼ï¤Îµ¯¸»¡Ù¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤ëÁ°¤«¤é¼«Á³ÅñÂÁ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤·¤«¤â¼«Á³ÅñÂÁ¤¬¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤â¥¦¥£¥ë¥Ð¡¼¥Õ¥©¡¼¥¹¤â¡¢¼«Á³ÅñÂÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Ê²½¤¬µ¯¤¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¦¥£¥ë¥Ð¡¼¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ï¡¢¼«Á³ÅñÂÁ¤Î¤³¤È¤ò¡¢À¸Êª¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¿À¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿À¸Êª¤ÏËÜÍè´°àú¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤È¤¤É¤Ê¿¶Ñ¤«¤é³°¤ì¤¿¸ÄÂÎ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÂÎ½Å¤¬·Ú²á¤®¤¿¤ê½Å²á¤®¤¿¤ê¤¹¤ë¸ÄÂÎ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸ÄÂÎ¤ÏÊ¿¶ÑÅª¤Ê¸ÄÂÎ¤è¤êÀ¸Â¸ÎÏ¤¬Îô¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Á³ÅñÂÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ü¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤·¤ÆÀ¸Êª¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
