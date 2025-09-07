この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

相手からのリーチ。手牌には、安全牌は一枚もない…。そんな痺れるの状況中で、あなたは「どうせ安牌がないなら、押してしまえ！」と、半ばヤケクソ気味に危険牌を打ち抜いてはいないだろうか？



もし、その安牌ゼロの状況にも、明確な「押すべき時」と「引くべき時」を判断するセオリーがあるとしたら、知りたくないだろうか？YouTubeチャンネル「発男道場」で公開された動画「【麻雀解説】安牌がない時の押し引きポイントを徹底解説！」では、まさにこの究極の押し引き判断について、手牌の状況別にその思考法が徹底解説されている。本記事では、その核心的なポイントを凝縮して紹介しよう。



大原則：安牌ゼロでも「手牌の価値」が全てーーー。

まず動画で示される大原則は、安牌がないからといって、思考停止で押すのは間違いだということ。最も重要な判断基準は、あくまで「自分の手牌に、危険を冒してまでアガリに向かう価値があるか？」の一点に尽きる。では、その価値とはなんだろうか。



手牌の状況別「押し引き」判断基準ーーー。

動画では、この大原則に基づき、3つの手牌の状況別に具体的な判断基準が示される。

◯2シャンテン（テンパイの2手前）以上の場合 → 即座に降りよ！

・結論: この状況で「押す」という選択肢は、基本的にあり得ない。アガれる可能性が極めて低いにもかかわらず、満貫や跳満に放銃するリスクを冒すのは、あまりにも見合っていないということだ。「自分はドラドラなのに」という感情をグッと堪えて降りにまわってほしい。

・思考法: 腹を括って、今ある牌の中から最も安全そうな牌を選択し、徹底的に守備に回るべきだと解説される。



◯テンパイしている場合 → 基本的に押せ！

・結論: 自分がテンパイしているなら、たとえ安牌がなくても、基本的には「押す」のが正解だ。アガリという明確なリターンが見込めるため、放銃のリスクを取る価値がある。

・例外: ただし、役なしのダマテンや、アガっても1000点にしかならないような、手牌の価値が著しく低い場合は、降りる選択も視野に入れるべきだとされる。



◯1シャンテン（テンパイの1手前）の場合 → 3つの要素で冷静に判断せよ！

・結論: 最も判断が難しいこのケース。動画では、「形」「打点」「巡目」の3つの要素で、自分の手牌の価値を冷静に評価する手法が紹介される。

・思考法: この3要素のうち、2つ以上にマイナス要素がある場合は、潔く「降りる」のがセオリーだ。例えば、「形は良いが、打点が安く、巡目も深い」といった場合は、押す価値が低いと判断する。動画では具体の牌姿などの解説をNAGAと共に行なっているので是非参考にしてほしい。



押す時のワンポイント：「開拓プッシュ」を意識せよーーー。

最後に、押すと決めた際のワンポイントアドバイスとして、「開拓プッシュ」という考え方が紹介される。これは、どうせ危険牌を押すなら、それが通った時に、他の牌も安全になるような牌（スジが通る牌など）を選ぶという、より戦略的な押し方だ。例えば、リーチに通っていない中、手牌は123356m3999p3488sの1シャンテンでこれをキープするには3mと3pを打つが、この場合は「3m」が推奨されるということだ。



最後に：判断基準をしっかり持つーーー。

安牌がないという絶望的な状況でも、決して思考を止めてはいけない。自分の手牌の価値を冷静に分析し、押すべきか引くべきかを判断する。今回のようにシャンテン数をまず考え、その上で「形」「打点」「巡目」の3つの要素で判断基準を考えることこそが、無駄な放銃を減らし、勝利を引き寄せる最強の武器なのだ。ぜひ動画本編で、さらに詳しい解説を確認し、究極のピンチを乗り切るための判断力を身につけてほしい。