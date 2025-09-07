価値は数億円!? 世界で19台しか存在しないスゴい「R35 GT-R」！ 日産「GT-R50 byイタルデザイン」が英国オークションに登場！ 走行距離わずか193kmの“新車同然”のスーパーカーとは

日産とイタルデザインの50周年を記念して誕生した特別モデル

英国のオンラインオークションサイト「Collecting Cars（コレクティングカーズ）」に2025年8月28日、日産とイタリアの「イタルデザイン」が共同開発した特別モデル「Nissan GT-R50 by Italdesign（日産GT-R50 byイタルデザイン）」が出品されました。

世界に19台しか存在しない超希少車として、大きな注目を集めました。

2021年式のGT-R50 byイタルデザインは、R35型GT-Rをベースに仕立てられた特別な一台です。日産とイタルデザイン双方の50周年を祝して誕生し、当初50台の計画がありましたが、最終的に生産は19台のみ。コレクターにとって垂涎の存在となっています。

世界でたった19台しか存在しない2021年式日産「GT-R50 byイタルデザイン」（Photo:Collecting cars）

エクステリアはイタルデザインが手掛け、ルーフラインを標準車より54mm低く設定。専用のLEDヘッドライトや新たに造形されたリアエンド、カーボンコンポジットの多用などにより、既存のGT-Rを超える迫力をまとっています。

エンジンはNISMO（ニスモ）がチューニングを担当。3.8リッターV型6気筒ツインターボ「VR38DETT」はGT3用ターボや強化ピストン、インジェクターなどのレーシングパーツを採用し、最高出力720ps・最大トルク780Nmを発揮します。ビルシュタイン製可変ダンパーやカーボンセラミックブレーキ、専用デザインの19インチホイールなどを備え、走行性能も磨き抜かれました。

今回出品されたのは、生産19台のうち11番目の個体。ボディカラーはオプションの「リキッドシルバー・メタリック」を纏い、約6万ユーロ（日本円で約1028万円）相当の油圧式リアウイングを装備しています。

インテリアはブラックレザーとスエードにレッドステッチやカーボントリムを組み合わせ、レカロ製カーボンシートやBOSEサウンドシステムなどを装備。スペシャルモデルにふさわしい上質なキャビンが広がっています。

走行距離はわずか193kmで、一度も登録されることなくスイスの施設で大切に保管されてきました。新車同然のコンディションで登場したこの個体は、当時のメーカー希望小売価格105万ユーロ（約1億3700万円）を大きく超える落札が予想されましたが、オークションでの落札価格は非公開となっています。

いずれにしても、現代の日本車スーパーカーのなかでも頂点に位置する一台として、相当な高額で取引されたことは間違いないでしょう。