同じ白Tシャツでもこんなに違う「シンプルだけど普通じゃない」白Tシャツ





「白Tシャツで」 ドレスアップ

ポイントは質感。シンプルに見えて、普通の白Tと同じ感覚で合わせられる。何でもない上下シンプルなコーディネートなのに、どことなく華やか。リッチに見える風合いや厚みを吟味した白Tシャツ。Tシャツのように着られるブラウスやニットも含めた、TPOを選ばず着られるシーンレスな１枚を収集。







ふっくらとした透けない厚み

フレンチスリーブトップス／OSLOW ボンディング風のしなやかでふっくらとした肉厚感。伸縮性があり動きを制限せず、シワにもなりにくいから着ているあいだじゅう端正な見た目を維持。







Tシャツよりも少しだけ女らしく

ドルマンブラウス／HER. アームホールにゆとりをもたせ、パフスリーブほど華美に見えないゆるやかなカーブの５分そで丈。首の後ろは目立ちにくいスナップタイプに。シャリ感のある軽やかなコットンナイロン素材。







もたつかないスリムな肉厚リブ

リブニットハーフスリーブプルオーバー／Spick ＆ Span コンパクトな形でも、生地に厚みがあるから体の凹凸を拾いにくい。細かなリブでのっぺり見えも軽減。日本製。







（Tシャツのプライスなど詳細へ）

≫【全18アイテムの一覧へ】 白Tシャツの中でも「とくにいい」 シンプルだけど普通じゃない白Tシャツ