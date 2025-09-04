【麻雀解説】鳴きが上手い人だけ意識してる手牌進行の話
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
果敢に鳴いて、手を進める。しかし、テンパイまであと一歩のところで、ピタリとツモが止まってしまう…。そんな経験はないだろうか？鳴いた後の手牌進行、あなたは本当に自信を持ってできているだろうか？
もし、鳴きが上手い人だけが意識している、仕掛けた後のアガリ率を劇的に向上させる「思考法」があるとしたら、知りたくないだろうか？YouTubeチャンネル「発男道場」で公開された動画「【麻雀解説】鳴きが上手い人だけ意識してる手牌進行の話」では、まさにその鳴いた後の手牌進行について、多くの打ち手が見落としがちな2つの重要なポイントが徹底解説されている。本記事では、その核心的なポイントを凝縮して紹介しよう。
鳴きを成功させる2つの思考法ーーー。
動画では、鳴いた後のアガリ率を高め、放銃率を下げるための2つの思考法が紹介される。
・思考法１：「上家」の捨て牌に合わせた手作りに切り替えよ
鳴いた後、あなたがチーできるのは、上家のプレイヤーが切った牌だけだ。この事実を、あなたはどれだけ意識できているだろうか？ 鳴きが上手い人は、鳴いた瞬間から、「上家が序盤に切っている牌の周辺は、今後も鳴きやすいだろう」と考え、その牌に合わせて手牌を組み替えていく。
例えば、上家が「6p」を切っているなら、「7p」をチーできるため自身の手牌で2つのカンチャン68p・68sがあれば68pの方を残す、といった具合だ。この意識の差が、アガリ率の差に直結するのだ。
・思考法２：「チー」した時に残りの手牌にメリットがあるか
鳴いた後は、門前（メンゼン）の時とは手牌の価値が大きく変わる。一見すると不要に見える孤立牌でも、「チーした時の残りの手牌にメリットあるか」という牌は、最大限残すのが鉄則だ。
例えば、発をポンして手牌に27889m68p1234sと2mと8mが浮いているとする。一見どっちを切っても良いように思えるが、鳴いた後ならどうだろうか？ここでは8mがかなり優秀であるため2mを切る選択になる。「8m」をチーすればダイレクトに聴牌できるかつ「7m」をチーすれば「69m」待ちが出来て広い一向聴になる、というように、次の仕掛けまで見据えた牌の残し方ができるかどうかが、勝負の分かれ目となる。
まとめ：鳴きは「仕掛けてから」が本番だーーー。
多くの打ち手は、何を鳴くかまでは考えられているが、その後の手牌進行や構想といった部分がおろそかになりがちだ。しかし、本当の勝負は「鳴いた後」に始まる。
・上家を徹底的に意識する。
・次のチーまで見据えて、手牌を育てる。
この2つの思考法を身につけるだけで、あなたの鳴きの精度、そしてアガリ率は劇的に向上するだろう。ぜひ動画本編で、さらに詳しいNAGAも踏まえた解説と具体例を確認し、「鳴き上手」への第一歩を踏み出してほしい。
チャンネル情報
こんばんは、麻雀解説YouTubeの発男道場です。このチャンネルは「麻雀をロジカルに世界一わかりやすく」をモットーに初心者〜中・上級者に向けて色々な麻雀のノウハウをわかりやすく言語化しながら発信しているチャンネルです。よろしくお願いいたします。