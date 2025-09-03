ミルフィーユ専門店「ル・フィーユ」がエキュート品川に限定出店！注目の新作サンドも登場

さくさくの食感とリッチなクリームで人気のミルフィーユ専門ブランド『LE FEUILLES（ル・フィーユ）』が、エキュート品川に期間限定で登場します。9月8日（月）から9月23日（火・祝）まで、先行販売となる「カスタードサンド」と「ショコラサンド」をはじめ、ブランドの新定番「ショコラバターミルフィーユ」まで勢ぞろい。特別な手土産やご褒美スイーツとしてもぴったりなラインナップを、この機会にぜひチェックしてみてください♪

エキュート品川限定の新作サンド

今回の注目は、エキュート品川でしか味わえない「カスタードサンド」と「ショコラサンド」。

国産バターを使用したキャラメリゼのミルフィーユ生地で、たっぷりのカスタードクリームやチョコレートクリームをサンド。

1個594円（税込）の贅沢なスイーツは、サクサク感とクリームのなめらかさが絶妙にマッチします。要冷蔵のため、贈り物にも喜ばれる特別な一品です♡

新定番「ショコラバターミルフィーユ」

4月に登場したばかりの「ショコラバターミルフィーユ」は、約300層に折り重ねられた繊細なパイ生地が魅力。

チョコレートとバターの2層仕立てで、芳醇な香りとざくざくした砂糖の食感を楽しめます。高級感のあるシャンパンゴールドのパッケージは、ギフトにも最適。

価格は10枚入り864円（税込）、20枚入り1,728円（税込）、30枚入り2,592円（税込）、40枚入り3,456円（税込）と用途に合わせて選べるラインナップです。

期間限定の特別なスイーツ体験を

『ル・フィーユ』の期間限定出店は9月23日（火・祝）まで。エキュート品川でしか購入できない新作サンドや、ブランドを代表する「ショコラバターミルフィーユ」など、魅力的なスイーツが揃います。

営業時間は10:00～22:00（日曜・祝日は20:30まで、最終日は19:00まで）。通勤やお出かけの合間に、贅沢なひとときを叶えるミルフィーユをぜひ手に取ってみてください♡