【射手座】週間タロット占い《来週：2025年9月1日〜9月7日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月1日〜9月7日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『滞りないものを選んでいきます』
｜総合運｜ ★★★★★
わかりやすいものや結果が早く出るものを優先して取り組んでいくようです。仲間も集まりやすいし、得意なことで力も発揮できるでしょう。仕事や公の場では自分の地位の高さをアピールできます。勝手にライバル意識をして来た人達が、少し負けを認めてくれそうです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
方向性や好きな人を変えやすい運気です。誰もが欲しがることより、自分だけの楽さやお得感を重視していきますが、それは一時的な感情の可能性もあるでしょう。シングルの方は、逃げ癖のある人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がいつもより怒りっぽいです。
｜時期｜
9月1日 初心に戻る ／ 9月3日 目が覚める
｜ラッキーアイテム｜
こんにゃく料理
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞