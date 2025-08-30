LAVA×ディズニー♡新作プリントヨギラグで楽しくヨガライフ

全国590店舗以上展開するホットヨガスタジオLAVAより、ディズニーデザイン第5弾『プリントヨギラグ』が2025年9月1日(月)よりLAVA公式オンラインストア「Lapre(ラプレ)」限定で発売♡ミッキーマウスやラプンツェルなど3種の可愛いデザインで、ヨガをしながらキャラクターと一緒に過ごす気分に♪吸水性・速乾性・抗菌防臭加工でホットヨガにも最適、価格は9,900円（税込）です。

キャラクターと一緒にヨガを楽しむ

ディズニーヨガポーズ

ライナーミッキーマウス

ラプンツェル

新作『プリントヨギラグ』は、ディズニーキャラクターのヨガポーズや人気キャラクターのミッキーマウス、ラプンツェルの3デザイン♡ヨガをするたびに笑顔になれる可愛さが魅力です。

ヨガマットの上でキャラクターと一緒にポーズを決めれば、毎日のヨガタイムがより楽しく特別な時間に変わります♪

ホットヨガに最適な高機能仕様

LAVAのヨギラグは裏面に滑り止めシリコンを採用し、膝をついても突起が気にならない小さめドット設計。四隅のコーナーポケットでマットをしっかり固定できます。

吸水性・速乾性・抗菌防臭加工を備えた軽量素材で、アクティブなポーズも安心♡ホットヨガでも快適に使用できる仕様です。サイズは約149×65.5cm、価格は9,900円（税込）です。

© Disney

ディズニーと一緒に楽しくヨガ

LAVA公式限定『プリントヨギラグ』は、ディズニーデザイン第5弾として登場した特別なヨガラグ。

キャラクターと一緒にヨガを楽しめる可愛さと、吸水性・速乾性・抗菌防臭加工・軽量仕様などの高機能を兼ね備え、ホットヨガにも最適です♡

価格は9,900円（税込）、LAVA公式オンラインストア「Lapre(ラプレ)」限定で、毎日のヨガライフをもっと楽しく快適にしてくれます。