YouTubeで「いいかげん気づけ。日本中が報道に支配されている現状について」と題した動画を公開したのは、実業家のマイキー佐野氏。今回の動画では、佐野氏が「相場追認論」やメディアの群衆心理に対して自身の見解を明かし、「上がってるからこそリスクを言う、下がってるからこそメリットを言う」という逆張りスタンスを語った。



動画冒頭、経済系メディアや人気YouTubeチャンネルに対し「最近のジャーナリストが経済評論とかでよく見るケース自体がどういう状態になったのかというと、やばいなと思ったのは僕だけでした」と問題提起。「Trend Following Theory や、Price Confirmation Theory といったもので群衆心理が全部説明できる」と言及し、ニュースやYouTubeの多くは『相場の動きが正しい』とする論調に偏り過ぎている現状を批判した。



自身のチャンネルでのこれまでを振り返り「逆張りの表現をすると、批判のコメントがすごい来る」「この批判のコメントをする人たちのことを、この群衆心理になってる同質化って僕読んでる」と語り、市場とメディア、そして視聴者間で生まれる“思考の同質化”が本質的な議論を妨げていると指摘。「NVIDIAの株が上がろうが下がろうが、どうでもいいんです。ビットコインが上がろうが下がろうが、どうでもいいんです」と断言し、価格の動き自体ではなく、そこに潜むリスクや長期的視点こそ大切だと強調した。



相場追認論がもたらした歴史的事例として「インターネットバブル」「リーマンショック」「ブラックマンデー」「平成バブル」などを例示し、「市場価格が実体経済とかけ離れる」「投資家が非合理的な行動に走る」と警鐘。「トレンドや群衆心理に流されず、逆の意見を意識的に持ち、冷静な分析力を持った上で情報を咀嚼する『視聴者側の質』が今後ますます重要になる」と提言した。



また、「垂直統合と水平分業」のYouTube考察に触れつつ、「批判的意見で建設的な会話ができる人が本当にいない」「建設的な批判意見を探して見つけたことがない」と本音を吐露。コメント欄の運用面にも言及しつつ、動画の最後には「実際に深い内容でも適切な人にだけ届けばいい」「みんなが同じこと言ってて人気投票みたいになるくらいなら、逆張りを言い続けようかな」という抱負で動画を締めくくった。