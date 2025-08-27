【限定発売！】ルナソルから新アイカラーレーションNと特別キット

上質なまなざしを叶えるトータルメイクアップブランド「ルナソル」から、2025年9月5日（金）に心ときめく新作が登場します。4色セットアイシャドウとマスカラの特別な限定キットに加え、人気のアイカラーレーションがパッケージを刷新して「ルナソル アイカラーレーションN」として新たにラインナップ。秋のメイクにぴったりな輝きと奥行きを備えたアイテムで、洗練された印象的な目もとを演出してみませんか？

限定「ルナソル アイカラーレーションN 15 キット」

限定で登場する「ルナソル アイカラーレーションN 15 キット」（8,250円／税込）。

洗練ベージュが基調の4色セットアイシャドウ「15 Flawless Clarity」と、漆黒のツヤでまつ毛を美しく際立たせる「フェザリーディファイニングマスカラ 01 Black Spinel（ミニサイズ）」のセット。

光をまとったような奥行きある目もとを叶え、日常から特別なシーンまで幅広く活躍してくれる限定コレクションです。

人気色が新パッケージで「N」として登場

同日発売の「ルナソル アイカラーレーションN」（全7種 各7,700円／税込）は、人気の定番カラーを新しいパッケージでお届け。

10 Deep Rose Quartzや11 Savage Roseなど、多彩なカラーが揃い、シーンや気分に合わせて自在に楽しめます。

肌に溶け込むようになじむしっとりパウダーで、自然な奥行きと洗練されたまなざしを実現。日々のメイクをアップデートしてくれるアイテムです。

輝きをまとう秋のルナソルコレクション♡

この秋ルナソルから登場するのは、特別感のある限定キットと、待望の人気色リニューアル。

「フローレスクラリティ」の透明感や、新パッケージで揃った多彩なカラーは、まばたきするたびに輝きを放ち、印象的な目もとを演出します。

上品でありながらドラマティックな仕上がりは、日常のメイクに華やかさをプラスしてくれるはず。自分らしさを引き立てる“新しいルナソル”で、この秋のメイクを楽しんでみてはいかがでしょうか♪