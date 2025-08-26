¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¹â¶¶¹î¼Â¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¯¿Ê²½¤·¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È
ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¹î¼Â¡Ê64ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¤Î¤ª¶âÈ¯¸« ÆÍ·â¡ª¥«¥Í¥ª¤¯¤ó¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ë½Ð±é¡£15Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¿Ê²½¤·¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡õ¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¡ª²Ö¤ÎÅÔ¡¦¹¾¸ÍSP¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢Æ±ºî¤ÇÍÜ»Ò¤ÎÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ò°é¤Æ¾å¤²¤¿½Ù²Ï²°¤Î¤¢¤ë¤¸¡¦½Ù²Ï²°»Ô±¦±ÒÌçÌò¤ò±é¤¸¤ë¹â¶¶¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¹â¶¶¤Ï2010Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÎ¶ÇÏÅÁ¡×¤ËÀ¾¶¿Î´À¹Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ï15Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤Î15Ç¯¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¯¿Ê²½¤·¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤ÏÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö»£±Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡¢²¿¤¬°ã¤¦¤Ã¤Æ¡Ä¥«¥Ä¥é¤Ê¤ó¤«¤¬¤Í¡£¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤ÎÂç²Ï¤â½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÀÎ¡¢±©Æó½Å¡Ê¤Ï¤Ö¤¿¤¨¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¡¢¥é¥Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¥é¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡£¤â¤¦¥«¥Ä¥é¤È¡ÊÈéÉæ¡Ë¤Î¶¤¬Á´Á³¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡£»þ´Ö¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤¿Ê²½¤·¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¡Ö·ë¶É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ø¤¢¤Ã¡Ä¹î¼Â¤µ¤ó¤ÏÃÏ¤Ç¤¤¤¤¤«¤â¡Ä¡Ù¡£¥é¥Æ¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¡¢ÅÓÃæ¤«¤éµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¡£¡Ø¤³¤ì¹î¼Â¤µ¤ó¡¢¡Ê¥é¥Æ¤Ï¡Ë¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
