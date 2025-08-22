22日、高野連が公式Xでチケット完売を発表

第107回全国高校野球選手権は22日に決勝戦を迎える。日大三（西東京）と沖縄尚学が頂点を目指し相まみえる。最後の大一番にファンの注目が高まる一方、22日午前中に日本高等学校野球連盟から届いた“報せ”に「早すぎ」「マジかよ」と驚きが広がっている。

高野連は22日午前11時57分、公式X（旧ツイッター）を更新し、「明日8月23日（土）の入場券は、前売り券で全席完売しました。当日券の発売はございません。入場券の再発売などもございませんので予めご了承ください」と“チケット完売”を発表した。

この発表に、X（旧ツイッター）では「どういうこっちゃ！」「でしょうね……」「残念……」「さすが夏の決勝は券を取るハードルも高かった」「ガチ楽しみすぎる」とファンが続々反応しており、注目度の高さを伺わせた。

本来であれば、22日に決勝戦が予定されていたが、雨天順延などの影響で23日に変更。10時試合開始と早い時間での開催となるが土曜日ということもありテレビで熱戦を見届けるファンも多くなりそうだ。（Full-Count編集部）