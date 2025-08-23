この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「TOMO’S TRAVEL」が公開した動画「メディアが取り上げない楽園ハワイの闇に迫る」ではハワイ・オアフ島の深刻化する社会問題について現地からレポートしている。



動画は冒頭、美しいビーチや観光客で賑わう“楽園”の映像とは対照的に、路上に立ち並ぶホームレスのテント村を映し出し、「カメラが映さない裏の顔」「美しいだけじゃないハワイの真実」というテロップで問題を提起する。



動画によると、ハワイのホームレス率は全米でトップクラスに高く、その背景には「異常な住宅価格の高騰」があるという。ハワイの住宅価格の中央値は全米平均の約2.5倍に達し、平均的な世帯年収の10倍を超える異常事態。その原因として、島国ゆえの土地の希少性や、アメリカ本土の富裕層による投資目的の不動産購入が価格を押し上げていると分析している。



動画にはハワイ在住10年のツアーガイド・AYUKOさんも登場。「家族でホームレスの人達もいる」「仕事をしている人もいます」と、観光客の知らないリアルな現状を語る。さらに、コロナ禍では手厚い経済支援により「働いていない方がお金を貰えるという事態になった」という、にわかには信じがたい実態も明かされた。



また、問題はこれだけにとどまらない。アメリカ本土の一部の州が、コスト削減と社会問題の“外部化”を目的として、ホームレスにハワイ行きの片道航空券を渡す「送り込み政策」を行っている疑惑にも言及。ハワイ州は「人道的観点との板挟み状態」に陥っていると解説した。



「本当のハワイを知ることは、この地をより深く愛すること」と語るYouTuber。きらびやかな観光地のイメージの裏に存在する複雑な社会問題に目を向けることで、ハワイという場所への理解がより一層深まる内容となっている。