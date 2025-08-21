大谷翔平の伝説的1年を徹底検証『SHOHEI OHTANI：YEARS in LA DODGERS』発売

『SHOHEI OHTANI：YEARS in LA DODGERS』（J・P・ホーンストラ著／田代学監修・訳／丹羽 美佳子協力／東京書籍）8月19日に発売された。

【写真】『SHOHEI OHTANI：YEARS in LA DODGERS』を試し読み

強豪ドジャースへの移籍、結婚発表、元通訳の裏切り、史上初めての50-50、念願のワールドシリーズ制覇、そしてMVP……。

本書はMLBとドジャースを知り尽くした米国人記者・ホーンストラと、全米野球記者協会理事を務めた初めてのアジア人・田代学が、この史上最高の野球選手・大谷翔平の伝説的1年を検証した1冊。加えて2025年シーズンの活躍も収録した360ページとなっている。

■著者情報著者J・P・ホーンストラスポーツ記者。1981年生まれ。2003年にカリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）を卒業。2003年から『ロサンゼルス・デイリー・ニューズ』、『オレンジ・カウンティ・レジスター』、『サンノゼ・マーキュリー・ニューズ』など、カリフォルニアの日刊各紙でスポーツ記事を執筆している。2016年には、APSEの速報ニュース部門で受賞。現在、妻、子どもたち、そして猫とともにロサンゼルスに在住し、『ニューズウィーク』や『スポーツ・イラストレイテッド』などにも記事を寄せている。著書に、『The 50 Greatest Dodgers Games of All-Time』（Riverdale Avenue Books,2015）がある。

監修・訳者田代 学 たしろ まなぶ東京都出身。國學院大學、オハイオ大学卒業。1991年に産経新聞社入社。サンケイスポーツでプロ野球のヤクルトと巨人、1998年の長野と2000年のシドニー両五輪を担当。2001年から13年まで米国に駐在してMLBを取材した。アジアの記者では初めて全米野球記者協会の理事やワールドシリーズの公式記録員を務めた。帰任後はサンスポ編集局一般スポーツ担当部長、同局次長をへて、2021年7月から営業（現ビジネス）局長。米国での愛称は「ガク」。主な著書に『はるかなる野球大国をたずねて』（東京書籍、2014年）などがある。

協力丹羽 美佳子 にわ みかこ長野県松本市で小学校から高校まで過ごし、1991年に渡米。ネバダ大学ラスベガス校（UNLV）を卒業後、ロサンゼルス・ドジャースでインターンシップを経て、正社員として採用された。2006年からロサンゼルスを拠点にサンケイスポーツの通信員を務めている。MLBを中心に、WBCや2015年女子サッカーW杯（カナダ）なども取材。全米野球記者協会会員。2020年にしつけ専門のドッグトレーナーの資格を取得。現在は野球記者とドッグトレーナーの二刀流。スニーカー収集が趣味。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）