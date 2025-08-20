【テイルズ オブ エクシリア リマスター】 10月30日 発売予定 価格：6,930円～ CEROレーティング：B（12才以上対象） プレイ人数：本編 1人プレイバトルのみ/最大4人プレイ対応

バンダイナムコエンターテインメントは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch用揺るぎなき信念のRPG「テイルズ オブ エクシリア リマスター」を10月30日に発売する。価格は6,930円から。10月31日にはSteam版も発売される予定。

「テイルズ オブ エクシリア リマスター」は、シリーズ15周年記念作品として、2011年に発売された「テイルズ オブ エクシリア」のリマスター作品。2人の主人公によって紡がれる重厚なストーリーや、仲間と“つながる”力をテーマにした戦略性の高いバトルシステムはそのままに、美しく、より遊びやすくなって現世代機に再登場する。

浜崎あゆみさんが歌うテーマソング「progress」を使用したアナウンスメントトレーラーが公開されたほか、「テイルズ オブ」シリーズIP総合プロデューサー富澤祐介氏による「プロデューサーメッセージ」も公開された。また製品サイトが公開され、「超特装版」を含むパッケージ版の予約が開始されている。

ゲーム概要

【【テイルズ オブ エクシリア リマスター】アナウンスメントトレーラー】【『テイルズ オブ 』シリーズ プロデューサーメッセージ】【それぞれの想いが重なるとき、揺るぎなき信念が未来を切り開く】

人と魔物、精霊が共生する世界、「リーゼ・マクシア」。

人は霊力野（ゲート）という器官からマナを生み、それを精霊に与えて行使していた。

医学生の少年「ジュード」と、精霊の主マクスウェルを名乗る謎の女性「ミラ」。

とある事件をきっかけに行動を共にするようになった2人は、

様々な想いを抱える仲間を加え、隠された世界の真実に迫る。

人と精霊が共存する世界「リーゼ・マクシア」で繰り広げられる、壮大な冒険譚。

グラフィックス向上

オリジナル版

リマスター版

より遊びやすく

目的地アイコンの表示や、グレードショップの初期開放による難易度や遊び方のサポート、エンカウントON/OFF設定など、ゲームの進行をサポートする機能が多数搭載されており、より快適に楽しめる。

オリジナル版のDLC40種以上収録

オリジナル版当時のDLCが、はじめから収録されている。シリーズおなじみのキャラクターになりきれる衣装や冒険に役立つアイテムなど、ゲームをより楽しむためのコンテンツが多数用意されている。

※一部DLCは収録されません。

各機能の詳細や収録内容については、公式サイト確認してほしい。

□「テイルズ オブ エクシリア リマスター」のページ

いのまたむつみ氏・藤島康介氏による描きおろしイラストキャラファイングラフが「超特装版」に登場！

パッケージ版の予約が順次開始。ダウンロード版や予約特典情報も公開された。

超特装版（パッケージ版専売）

【内容】

・ゲーム本編

・いのまたむつみ氏・藤島康介氏描きおろし シリアルナンバー入りキャラファイングラフ＆メッセージカード

・ピンバッジ3個セット

・アクリルジオラマ

・イラストカード8枚セット

・フレークシール13枚セット

【予約ページ】

□PS5版

□Nintendo Switch版

※デザイン、内容、仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。実際のものとは異なります。

※数に限りがございます。なくなり次第販売を終了とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

※詳細は公式サイトをご覧ください。

特装版（パッケージ版専売）

【内容】

・ゲーム本編

・ピンバッジ3個セット

・アクリルジオラマ

・イラストカード8枚セット

・フレークシール13枚セット

【予約ページ】

□PS5版

□Nintendo Switch版

※デザイン、内容、仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。実際のものとは異なります。

※数に限りがございます。なくなり次第販売を終了とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

※詳細は公式サイトをご覧ください。

特典情報など

ASOBI STORE購入特典

【内容】

・A3半裁ポスター6枚セット

※特典には数に限りがございます。無くなり次第終了とさせていただきますのであらかじめご了承ください。

※配送の過程にて、傷や折れが付く場合がございます。

※店頭用販促物と同デザインとなります。

※詳細は公式サイトをご覧ください。

パッケージ版早期購入/ダウンロード版予約特典

【内容】

・超冒険お役立ちセット

・アップルグミ×10

・オレンジグミ×10

・ライフボトル×10

・パナシーアボトル×10

※内容、仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。実際のものとは異なります。

※パッケージ版早期購入特典は数に限りがございます。なくなり次第販売を終了とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

※すべてゲーム内のアイテムとして反映されます。

※一部店舗では、取り扱いの無い場合がございます。詳しくは店舗にてお問い合わせ下さい。

※詳細は公式サイトをご覧ください。

パッケージ版限定 リバーシブルジャケット

表裏で2種類のデザインを楽しめるリバーシブルジャケット

※ジャケット中面にデザインがございます。

デラックスエディション（ダウンロード版専売）

【内容】

・ゲーム本編

・デジタルアートブック

・デジタルサウンドトラック

・バトルBGMパック

・超成長促進！赤薬草セット

※内容、仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。実際のものとは異なります。

※詳細は公式サイトをご覧ください。

※ダウンロード版の予約開始は後日を予定しております。

発売決定記念キャンペーン開催中！

「テイルズ オブ」公式X「テイルズチャンネル＋」（@tales_ch）にて、「『テイルズ オブ エクシリア リマスター』発売決定記念キャンペーン」が開催中。

期間中、ハッシュタグ「#エクシリアはいいぞ」をつけて投稿した人の中から抽選で「テイルズ オブ エクシリア リマスター」のオリジナルアクリルキーホルダーが贈られる。

【キャンペーン期間】

8月20日～8月31日23時59分

【応募方法】

（1）公式X（@tales_ch）をフォロー

（2）ハッシュタグ「#エクシリアはいいぞ」をつけて投稿

【賞品】

・「テイルズ オブ エクシリア リマスター」描きおろしイラストアクリルキーホルダー 15名

・「テイルズ オブ エクシリア リマスター」アニメカットアクリルキーホルダー ジュード＆ミラセット 30名

□キャンペーン規約のページ

Tales of XilliaRemastered& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)いのまたむつみ (C)藤島康介