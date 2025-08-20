敵地ロッキーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、敵地ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で6試合ぶりとなる44号を放った。打球速度115.9マイル（約186.52キロ）の一発に敵地放送席から衝撃の言葉が並んだ。

3-0とリードした2回2死走者なしの場面。先発左腕ゴンバーの真ん中低めのフォーシームを捉えた。打球速度115.9マイル、角度19度の低弾道ライナーはフェンスを越えブルペンに飛び込んだ。6試合ぶりの一発で、本塁打数ではカイル・シュワーバー（フィリーズ）と並んでリーグトップに立った。

MLB公式のロッキーズ地元中継からも驚きが漏れた。実況のドリュー・グッドマンは「1つ疑問なんですが、彼はそれほどまでに高く打ったでしょうか？ それでもとても速い打球でした」と弾道の低さに衝撃。解説のライアン・スピルボーグス氏も「打球角度は19度。そして打球速度は116マイルだ。メジャーリーグのユニホームを着た中で史上最高の選手を目撃している」と同調するように称賛を重ねた。



（THE ANSWER編集部）