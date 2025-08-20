この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

マンションから戸建てに住み替えると、開放感や庭のある暮らしなど多くの魅力があります。
しかし、いざ住んでみると「マンションでは気にならなかったけど…」という意外な困りごとも。
株式会社さくら事務所執行役員CROの田村啓さんが、実際の経験や相談事例をもとに注意点を5つ紹介します。

■1. 突然の「リフォーム詐欺」訪問
築10年、20年と経過した戸建てでは、「外壁が傷んでいる」「屋根が割れている」などと訪問してくるリフォーム業者が現れることがあります。
もちろん中には善意で教えてくれる人もいますが、多くは契約を迫るケース。
田村さんは「基本的に、こちらから依頼していないリフォームの訪問は相手にしないこと」と強調します。
防犯面でも、録画機能付きインターホンや「録画中」の表示を活用すると安心です。

■2. 交通振動
幹線道路や鉄道の近く、あるいは大型車両が抜け道として通る生活道路沿いでは、家が揺れることも。
購入前の内見では気付きにくいポイントなので、現地でしばらく静かに過ごして確認すると安心です。
一度気になると解決が難しいため、事前のチェックが重要です。

■3. 修繕はすべて自己管理
マンションでは共用部の修繕積立金で外壁や屋上、防水などを計画的に整備しますが、戸建てはすべて自己管理。
屋根や外壁はもちろん、床下や小屋裏の点検も必要です。
定期的なホームインスペクション（住宅診断）で状態を把握しておくと、リフォーム詐欺対策にもなります。
株式会社さくら事務所では、こうした戸建てのコンディションチェックも行っています。

■4. 自然との付き合い
戸建て生活の醍醐味でもありますが、雑草や虫との遭遇は想像以上。
夏場は2～3週間放置すると雑草が一気に成長しますし、防草シートを突き破ることもあります。
また、庭や床下では虫や小動物との接点が増えるため、虫が苦手な方は対策を検討しておくと安心です。

■5. 匂いと外部の音
マンションの高層階では聞こえなかったクラクションや電車の音、近隣の生活音が戸建てではダイレクトに届くことがあります。
また、工場や商業施設が近い場合は特有の匂いが漂うことも。
音や匂いに敏感な方は、周辺環境を含めてチェックすることが大切です。

【まとめ】戸建て暮らしを後悔しないために
マンションから戸建てへの住み替えは、生活の自由度や楽しみが広がる一方で、維持管理や環境の違いによる注意点も多くあります。
事前にこうしたポイントを知り、自分に合った暮らし方を選ぶためにも、購入前のホームインスペクションは有効です。
株式会社さくら事務所では、第三者の立場から住宅の状態をチェックし、安心して新生活を始められるようサポートしています。

