YouTube動画「無料で使える2025年夏の最新画像生成AIツール5選！ ～テキストから簡単に綺麗な画像を作れる～」で、ミライさんが2025年夏時点でネット上で話題を集める画像生成AIモデルについて詳しく語った。動画内では、「2025年春から夏にかけては、GoogleのImagen4やBlack Forest LabosのFLAX1シリーズ、写実的からアニメ・絵画系まで網羅する中国系『Qwen Image』など、多くの最新AIモデルが登場し、今、無料でも最先端の機能を体験できる」と解説。その中から、特に人気で無料かつ高機能なモデル5つ（Imagen4, FLUX.1 Kontextシリーズ, FLUX.1 Krea [Dev], 4o image generation, Qwen Image）をピックアップし、それぞれの特徴や具体的な使い方を紹介した。



ミライさんは、まずGoogleが5月に公開した「Imagen4」について触れ、「複雑な布地模様、水滴や動物の毛並みまで細部を驚くほど精緻に表現できる」とその性能を絶賛。また、「どんな画像も2K解像度で作成可能になり、文字の表現力も格段にアップ」と、“ポスターや漫画、人物、背景”まで幅広く対応できる点を強調した。さらに「LM ArenaのAIモデル比較ランキングでもImagen4 Ultraが1位、Imagen4が3位」とその実力を紹介。「公式サイト『WiSC』や『Google AI Studio』から無料で利用可能で、アカウント登録すれば数十枚程度は制限なく画像生成できた」と、自身の体験も交えて解説した。



次にBlack Forest Labosの「FLAX1コンテキストシリーズ」では、「画像とテキスト両方を理解でき、アップロード画像を別スタイルに変換したり、人物の別ポーズ画像も自在に作れる」進化ぶりに注目。「公式『FLAX Playground』で200クレジット分無料トライ可能」「ハギングフェイスで無料デモも提供」など、初心者にもハードルが低いことを紹介した。



続いて、Krea AIとBlack Forest Labosが共作した「FLAX1 Krea dev」にも注目。「AI画像特有の色や質感の“派手さ”を避け、リアルで多様な画作りが可能。とくに人物や風景の再現力が高い」との見解を示し、「オープンソースかつ、ConfiUI・ハギングフェイスでログイン不要の無料公式デモから誰でも利用できる」と強調した。



さらにOpen AIの「4o image generation」では、「リリース初旬から社会現象化したモデル」と評価し、「英語・日本語のテキスト生成能力が高く、画像編集もサポート。AI比較サイトで“生成部門2位、編集部門1位”の高評価を獲得」など、注目度と実力を紹介した。「ChatGPT経由のウェブ・アプリで無料利用でき、MS Bing image creatorにも搭載済み」と利便性の高さにも触れた。



ラストに、2025年8月5日にリリースされた中国発「Qwen Image」にも言及。「写実系からアニメ、絵画まで、英・中の文字表現も得意。公式AIチャット『Qwen Chat』から直感的に無料利用でき、生成画像はダウンロードもOK」と、その多彩な機能をアピールした。



締めくくりとしてミライさんは、「AI画像生成は今後さらに進化が進み、夏から秋にはGoogleやオープンAIの新モデルも登場するという噂も。2025年夏～秋の業界動向からますます目が離せない」と語り、「動画概要欄のリンクに記事・ツールも掲載しているので、ぜひ自分の手で最新AIツールを体験してほしい」と呼びかけている。