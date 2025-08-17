１７日に千葉・ＺＯＺＯマリンスタジアムで国内最大級の都市型音楽フェス「ＳＵＭＭＥＲ ＳＯＮＩＣ ２０２５」が行われ、トップバッターとして３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」が出演。トップバッター過去最高人数動員を記録し、入場規制がかけられたことが明らかになった。

バンドの公式ＳＮＳが更新され「『ＳＵＭＭＥＲ ＳＯＮＩＣ ２０２５』ＭＡＲＩＮＥ ＳＴＡＧＥにお越しいただきありがとうございました」と感謝。ミセスは東京会場「ＭＡＲＩＮＥ ＳＴＡＧＥ」のトップバッターとして午前１１時に登場した。「トップバッター過去最高人数動員！入場規制がかかるほどの多くの方々がお越しくださいました」と大盛り上がりの様子を伝えた。そして「皆さんと一緒に盛り上がれて夏の大切な思い出がまた一つ増えました。引き続き、体調に気を付けながら『ＳＵＭＭＥＲ ＳＯＮＩＣ ２０２５』お楽しみください！」と呼びかけ、超満員のスタジアムの光景がアップされた。

ボーカル・大森元貴も自身のＸ（旧ツイッター）を更新し「サマソニ、にゅ、入場規制とな！」とびっくり。「また会いましょう」とつづった。

ネット上でも「サマソニ、マリンのトップバッターで入場規制って聞いたことないな」「サマソニで入場規制って初めてじゃない？？？す、す、す、スゴすぎる」「朝いちマリン入場規制ってすごいな」「サマソニ入場規制てどういうこと？」「朝イチのサマソニで入場規制は意味わからん。スゴすぎやろ」「ミセストップバッターなのにすんごい人だった。入場規制だったんだ。初めてじゃない？サマソニで」と驚く声が寄せられた。