8月16日（日本時間17日）に米国シカゴのクユナイテッド・センターで行われる「UFC319」の開催がついに明日に迫った。

メインカードで行われる「朝倉海 vs. ティム・エリオット」では、総合格闘家でUFCフライ級15位の朝倉海が同級11位のベテラン、ティム・エリオットとの8カ月ぶりの再起戦に臨む。

朝倉のUFC2戦目を、格闘家ら有識者はどう見ているのか。YouTube動画での勝敗予想をまとめた。



■朝倉海の勝利が圧倒的という結果に

ここでは14人の勝敗予想をピックアップ。14人の格闘家全員が朝倉の勝利予想、うち10人が朝倉のKO勝ちを予想した。

朝倉は2024年12月に行われた現王者アレッシャンドリ・パントージャ（ブラジル）とのタイトルマッチでUFCデビュー。試合は2回リアネイキドチョークによる一本負けで悔しい黒星スタートとなった。

UFCの洗礼を浴びた朝倉だが、評価を落としたわけではない。同級3位でエリオットと対戦経験のあるブランドン・ロイバル（米国）は「朝倉が支配するだろう」と朝倉勝利を予想。「パントージャ以外の相手との試合は楽しみだ。パントージャはヤバいやつだからね」と現王者は別格だと語った。

現UFCフェザー級王者のアレクサンダー・ボルガノフスキー（オーストラリア）も、「アグレッシブで危険な選手だ」と朝倉有利を予想しており、「ハイライトなフィニッシュが見れるかもしれない」とKO勝ちの可能性もほのめかせている。

■トリッキーなベテランも分析済みか

朝倉のKO勝ち予想

日本人では前田日明氏、金原正徳氏、川尻達也氏、青木真也、細川バレンタイン、扇久保博正らが朝倉の「KO勝ち」を予想。エリオットと対戦し親交もあるという扇久保は「腹に効かせるような気がする」とした。堀口恭司は対戦相手のエリオットについて「トリッキーなんだよ。思ったより身長もある」と変則的な打撃を懸念しているが、兄の朝倉未来は「俺的にも結構分析していて。全然いけるんじゃないかな」と分析した上で弟の勝ちを予想。また、RIZINファイターの平本蓮は自身のXで同戦について、「2Rでの飛び膝蹴り」を勝者については明言していないものの予想している。果たして、勝つのはUFC初白星とその先のベルトを狙う朝倉海か、直近4戦3勝のベテラン・エリオットか。大注目の一戦となる。

前田日明：朝倉海の1RKO勝ち

ストラッサー起一：朝倉海の2RKO勝ち

大沢ケンジ：朝倉海の2RKO勝ち

青木真也、細川バレンタイン：朝倉海のKO勝ち

金原正徳：朝倉海のKO勝ち

扇久保博正：朝倉海のKO勝ち

川尻達也：朝倉海のKO勝ち

北方大地：朝倉海のKO勝ち

中島太一：朝倉海のKO勝ち

朝倉勝利予想

※KOの明言がない場合を含む朝倉未来：朝倉海の勝利【現UFCフェザー級王者】アレクサンダー・ボルガノフスキー：朝倉海の勝利【UFCフライ級3位】ブランドン・ロイバル：朝倉海の勝利ジョビン：朝倉海の判定勝利



