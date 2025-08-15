楽天が驚きの「牛タングッズ」を発売

楽天は15日、仙台名物・牛タンをモチーフにした「牛タングッズ」を発売した。球団のグッズを担当する中島さんによると、「20年前に企画されながらも、生の牛タン選定や写真加工などの手間から実現が見送られてきた」という。今回はキャップやタオルなどの実用アイテムから、友人や家族で楽しめる神経衰弱ゲームなど、リアルすぎる牛タンのビジュアルが特徴の全8種類が“誕生”した。

目玉は「本格和牛炭火焼き牛タン神経衰弱カードゲーム」。牛タンや選手の顔写真が印刷されたカードに加え、村林一輝内野手、小深田大翔内野手、小郷裕哉外野手、伊藤裕季也内野手、宗山塁内野手、中島大輔外野手の特別カードを収録。通常の絵柄一致に加え、「ムラ＋コブ」「おご＋ゆき」「ムネ＋スケ」の特別ペアでもカードを獲得できるルールを採用している。同グッズには炭火焼き牛タン型ポーチも付いている。

タオルは炭火焼きと生の2種類。炭火焼きバージョンには野球ボール、生バージョンにはレモンがデザインされ、遊び心あふれる仕上がりに。キャップは「NEWERA×楽天イーグルス 牛タンキャップ」で、全体に炭火焼き牛タンを配し、つば部分は生牛タンにレモンを添えた斬新なデザインとなっている。

さらに、計33種の選手＆マスコット入り「本格和牛炭火焼き牛タンバッグチャーム」や「本格和牛炭火焼き牛タンポーチ」、Tシャツやハンドタオルなどが登場。グッズ担当の中島さんは「20年越しの理想が形になった。まだ発表していない商品も含め楽しんでほしい」と話している。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）