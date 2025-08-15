約252万円から！ 新「ハリアー」発表！ 「ディーゼルターボ」搭載＆“めちゃ便利機能”もり沢山！ 「HARRIER」専用ロゴ×英国風の“精悍タフ顔”がカッコイイ！ 6速MTもあるタタ「ハリアー アドベンチャーX」インド仕様登場！

装備充実のタフモデル登場！

2025年8月5日にタタモーターズは、ミドルサイズSUV「ハリアー」に新たなグレード「アドベンチャーX」を追加することを発表しました。

この新グレードは、冒険心を刺激するデザインと先進的な機能を備え、アクティブなライフスタイルを求めるドライバーに最適な一台として登場しました。

ハリアーは、2019年の初登場以来、力強い走りと洗練されたスタイルで人気を集めており、2023年のマイナーチェンジを経てさらに魅力が増しています。

新グレードの導入により、ハリアーのラインアップはより多彩で価値ある選択肢を提供します。

最新装備もり沢山！新たに登場した「アドベンチャーX」とは？

ハリアーの車名は、鷹の仲間であるチュウヒ（Harrier）に由来し、これは“トヨタのハリアー”にも通じる部分ですが、この同名モデルとは全く異なる独自の存在感を持っています。

ボディサイズは全長4605mm×全幅1922mm×全高1718mm、ホイールベース2741mmで、ミドルサイズながらもワイドで高さのある設計が特徴です。

このサイズ感は、都市部の走行からアウトドアでの冒険まで、幅広いシーンで扱いやすさと存在感を発揮します。

ハリアーは、ジャガー・ランドローバーとの共同開発による「OMEGARC」アーキテクチャとR8プラットフォームを採用し、堅牢な構造と優れた走行性能を実現しています。

新グレードとなるアドベンチャーXは、冒険をテーマにしたデザインと機能が最大の魅力です。

エクステリアは、フロントバンパーやヘッドライト、テールランプが横一線で繋がるモダンなデザインを採用し、特にフロントフェイスはどこかレンジローバーの面影を感じる雰囲気を漂わせています。

足元の17インチのチタンフォージドアルミホイールは、スタイリッシュかつタフな印象を与え、フロントドアには“HARRIER”と文字を配したブランドマスコットが装着されることで個性が際立ちます。

インテリアでは、プレミアムオニキストレイルを採用し、ブラックのレザーレットシートにリッチなタンのアクセントが施されています。

この組み合わせは、洗練された雰囲気とアウトドアの冒険心を融合させ、ドライバーに特別な空間を提供します。

装備面でもアドベンチャーXは充実しています。

大型のウルトラビューツインスクリーンシステムは、インフォテインメントとドライバー情報の表示を統合し、直感的な操作が可能です。

Android AutoやApple CarPlayのワイヤレス接続、音声アシスタント機能も搭載され、現代のドライバーの利便性を追求しています。

さらに、トレイルセンス自動ヘッドランプやアクアセンスワイパー、シティ・スポーツ・エコのマルチドライブモードなど、環境に応じた快適な運転をサポートする機能が揃っています。

安全装備も強化されており、クルーズコントロールや360度HDサラウンドビュー、トレイルホールドEPB（オートホールド機能付き）、ノーマル・ラフ・ウェットの走行モード切り替えなど、先進技術が運転を支えます。

エルゴラックスドライバーシートにはメモリー＆ウェルカム機能が備わり、長時間のドライブでも快適性が保たれます。

パワートレインは、2リッターKRYOTECディーゼルエンジンを搭載し、最高出力170ps、最大トルク350Nmを発揮します。

このエンジンは、6速ATまたは6速MTと組み合わされ、前輪駆動（FF）で力強い走りを提供します

また今回ラインナップも見直され、スマート、ピュアX、アドベンチャーX、アドベンチャーX＋、フィアレスX、フィアレスX＋の6グレード展開となり、ユーザーのニーズに応じた選択が可能です

価格面では、149万9990ルピー（約252万円）から244万4000ルピー（約411万円）で、アドベンチャーXは189万9000ルピー（約320万円）、アドベンチャーX＋は193万4000ルピー（約326万円）で設定されています。