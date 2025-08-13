シンシナティ・オープン

女子テニスのシンシナティ・オープン（米国・シンシナティ）は11日（日本時間12日）、女子シングルス3回戦を行い、世界ランク94位の伊藤あおい（SBCメディカルグループ）が同6位のマディソン・キーズ（米国）に0-2（4-6、0-6）で敗れた。試合後の握手シーンが、思わぬ形で注目を集めている。

第1セットは序盤から互いにブレークを奪い合う展開。しかし、要所でキーズの強打に押し切られ4-6で落とす。第2セットは地元の声援を背にした相手の勢いを止められず、0-6でストレート負け。それでも試合後、ネット越しで握手する際に軽く頭を下げる日本流の礼儀を見せた。

女子テニス協会（WTA）公式Xと米専門局「テニス・チャンネル」公式Xが実際の動画を公開。キーズは伊藤の小さなお辞儀に思わず笑みをこぼしていたが、国内外のファンからも「試合後の握手の時にちょこんと頭下げたかわいさにキーズの顔がゆるんでるやん笑」「お辞儀に思わず笑っている（笑）」などとコメントが寄せられた。

伊藤は先月行われたナショナルバンク・オープン（カナダ・モントリオール）で同9位のジャスミン・パオリーニ（イタリア）を破る大金星を挙げて注目度が急上昇。WTA公式サイトも「唯一無二の型破りなプレースタイル」「時折見せる奇抜な閃きで観客を沸かせた」などと称賛していた。



（THE ANSWER編集部）