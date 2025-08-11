レッドブルは残り10戦も苦戦必至…角田裕毅は次戦で”屈辱的な記録”を残す可能性も「直近7戦のうち6戦で首位から1周遅れ」

窮地に立つ角田。まずは予選で好結果を残したい(C)Getty Images

3月のシーズン開幕以降、ドライバー入れ替えや指揮官の更迭など、チーム内で様々な動きをみせているレッドブル。昨年来の不振を打破すべく異例とも言える策に打って出てきたが、14レースを終え満足な成果は得られていない。

【動画】表彰台で酒をグビグビと飲み続ける…フェルスタッペンの行動を見る

タイトル4連覇中のマックス・フェルスタッペンは前半戦で2勝を記録するも、現在は7戦連続で未勝利。第3戦日本GPから加入した角田裕毅は12レースで7ポイント獲得にとどまり、5月のエメリアロマーニャGPを最後に入賞を逃し続けている。シーズンが進む中で、空力面などマシンが抱える問題が一向に改善に至らず、それにより両ドライバーのパフォーマンス低下に繋がっていると言えるだろう。

だが、ここ数レースでの成績低迷は顕著であり、特にセカンドドライバーである角田は入賞はおろか、予選Q1敗退も目立つなど、トップチームのドライバーとしては目を背けたくなるような結果が続いている。

さらに、英メディア『F1OVERSTEER』では、チームが苦境から抜け出せずにいる中、サマーブレイク明けのオランダGPで角田が“不名誉”な記録を刻む可能性が高まっていると主張する。

8月10日掲載のトピックにおいて同メディアは、角田に対し、「直近7戦のうち6戦で首位から1周遅れでフィニッシュしている」と説いており、続けて「フェルスタッペンが同様の結果で終えたレースは、これまでのキャリア全体を通じて（トロ・ロッソ時代も含む）、わずか7回しかない。夏休み明けのザントフォールトでのレースでツノダはその記録にわずか8戦で並ぶ可能性がある」と指摘。