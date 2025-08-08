『ヒプノシスマイク-Dream Rap Battle-』サービス終了へ 1年経たず「満足いただけるサービスの提供が困難」
スマートフォン向けゲーム『ヒプノシスマイク-Dream Rap Battle-』（ヒプドリ）が、9月30日正午をもってサービス終了することが、公式サイトで発表された。
【Xより】突然のサービス終了へ…公開された『ヒプドリ』説明文
サイトでは「『ヒプノシスマイク-Dream Rap Battle-』サービス終了に関するお知らせ」と題して、「この度、『ヒプノシスマイク-Dream Rap Battle-』は2025／9／30(火)をもちまして、サービスを終了させていただく運びとなりました」と報告。
「より良いサービスを提供できるよう日々尽力して参りましたが、今後お客様にご満足いただけるサービスの提供が困難であるという結論に至りましたため、サービスの終了を決定いたしました」と経緯を伝えた。
「これまで応援してくださった皆様には深く感謝申し上げますとともに、このようなご報告となってしまいましたことを心よりお詫び申し上げます」とお詫びした。
「ヒプドリ」は、株式会社オッドナンバーと、ヒプノシスマイクの企画・開発を手掛ける株式会社Dazed、そしてキングレコード株式会社が共同開発するラップバトルRPG作品で、2024年11月より配信がスタート。
作品ではヒプノシスマイクに登場するメインキャラクターたちが豪華3Dで登場し、臨場感のあるラップバトルを繰り広げる。また、「仮想世界」を舞台とした本作でしか見ることのできないオリジナルストーリーが展開されていた。
