オープンイヤー完全ワイヤレスの最高峰ノイズキャンセルを 搭載！SOUL「OPENEAR GLOW」

SOULはオープンイヤーイヤホンにANC機能を搭載した最高峰のオープンイヤーワイヤレスイヤホン「OPENEAR GLOW」と高音質でANCを搭載したヘッドホン「ULTRAWIRELESS X」を開発し、「OPENEAR GLOW」を7月中旬より「ULTRAWIRELESS X」を8月下旬より販売を開始します。

SOUL「OPENEAR GLOW」

【OPENEAR GLOWについて】

OPENEAR OWSでユニークなノイズキャンセル搭載 ランニングやジョギングに安全なSAFE LED搭載

■コンパクトでもイヤホン単体7時間再生

イヤホン単体7時間再生を実現

■アクティブノイズキャンセル搭載

OWSではユニークなアクティブノイズキャンセルを搭載。

外音を遮断して音楽に没頭できます。

(外での使用は安全にご留意ください。)

■安心セーフLED搭載

イヤホン部にサーフLEDを搭載。

夜間のサイクリングやジョギングでもLEDオンにすれば安心安全です。

■オープンプライス

店頭想定売価6,480円前後(税込)

2025年7月中旬より順次発売予定

【ULTRAWIRELESS Xについて】

ハイブリッドアクティブノイズキャンセル搭載でSOUL伝統のビートサウンドを実現したSOUL伝統のヘッドホンの新モデル。

■アクティブノイズキャンセル搭載

SOULの迫力あるサウンドに加えて音楽に没頭できるアクティブノイズキャンセルを搭載

■外音取込機能

外出時にイヤホンをつけたまま外音が聞こえる外音取込機能標準装備

■40mmドライバーで迫力のサウンド

40mmドライバー搭載で迫力のSOULのビートサウンドを実現

■低遅延エンタメモードも搭載

ゲームの音の遅延を抑制する低遅延エンタメモード搭載

■オープンプライス

店頭想定売価5,980円前後(税込)

2025年8月下旬より順次発売予

■販売チャネル(五十音順)

<家電量販店>

・ビックカメラ

・ヤマダデンキ

・ヨドバシカメラ

<ライフスタイルショップ>

・ハンズ

<イヤホン・ヘッドホン専門店>

・e イヤホン

<ECサイト>

・OCN オンラインショップ

・NTTひかりTVショッピング

・楽天市場

