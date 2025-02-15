µµÍüÏÂÌé¡¡KAT-TUN²ò»¶¡õÂà½êÈ¯É½¸å½é¤ÎYouTube¹¹¿·¡¡¥Õ¥¡¥ó¡Öµµ¤Á¤ã¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡¡ÖKAT-TUN¡×¤ÎµµÍüÏÂÌé¡Ê38¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖSnow ManµÜ´ÜÎÃÂÀ¤È2¿Í¤Ç¼êºî¤êÄ«¤´¤Ï¤ó¡£ºÇ¹â¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»êÊ¡¤Î»þ´Ö¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡º£·î12Æü¤Ë3·îËö¤Ç¡ÖKAT-TUN¡×¤¬²ò»¶¤·¡¢¼«¿È¤¬½êÂ°»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¸å¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¹¹¿·¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶¤äÂà½ê¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Snow Man¤ÎµÜ´ÜÎÃÂÀ¤ÈÎÁÍý¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¤´ÈÓ¡¢Ì£Á¹½Á¡¢¾Æ¤ºú¤Ê¤É¤ò¼êºÝ¤è¤¯Ä´Íý¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ê·Ê¿§¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¯¤è¡ª¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è¡ª¡×¡Ö²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Æ¤â¡¢µÜ´Ü¤ò¤Ï¤¸¤á³§¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Öµµ¤Á¤ã¤ó¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êµµ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¹¹¿·¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖSTARTO¡¡ENTERTAINMENT¡×¤¬12Æü¤Ë3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆKAT-TUN¤ò²ò»¶¤·¡¢µµÍü¤¬Âà½ê¤¹¤ë¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¾åÅÄ¤ÈÃæ´ÝÍº°ì¤Ï»öÌ³½ê¤Ë»Ä¤ë¡£
¡¡µµÍü¤Ï14Æü¡¢ÍÎÁ²ñ°÷¸þ¤±¤Î¥Ö¥í¥°¤ÇÆùÀ¼¤ò¸ø³«¡£¡Öº£²ó¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¾Ã¤¨Æþ¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼¤Ç¼Õºá¡£¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇKAT¡½TUN¤È¤·¤Æ¡¢KAT¡½TUN¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¸Ø¤ê¤ò»ý¤Á²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èá¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ê¬¡¢É¬¤º¤½¤ì°Ê¾å¤Î¾Ð´é¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»þ¡¹À¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¤âÃúÇ«¤Ê¸ýÄ´¤ÇÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£