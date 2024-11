ディズニー映画『ライオン・キング:ムファサ』が、2024年12月20日(金)ついに劇場公開!

今回は、前作『ライオン・キング』でシンバを窮地に追いやったヴィラン・スカーを振り返ります。

『ライオン・キング:ムファサ』シンバを窮地に追い込んだヴィラン・スカーとは?

1994年に誕生したディズニー・アニメーション映画『ライオン・キング』。

奇跡の映像美、圧巻の楽曲、心震える感動の物語で全人類を熱狂させた同作の超実写版『ライオン・キング』(2019)は、『美女と野獣』、『アラジン』を超え、ディズニー映画で世界歴代映画興収No.1を記録!

ディズニーの歴史を塗り替えるキング・オブ・エンターテインメントとして世界中から愛され続けています。

その“はじまりの物語”『ライオン・キング:ムファサ』が、2024年12月20日(金)ついに劇場公開!

本当の『ライオン・キング』の物語は『ライオン・キング:ムファサ』で完成します。

前作『ライオン・キング』(2019)で、息子シンバを命がけで守った父“ムファサ”王と、彼の命を奪った“スカー(タカ)”。

最新作『ライオン・キング:ムファサ』では、若き日の彼ら、孤児であったムファサと、当時まだ“ヴィラン”スカーの片鱗を一切感じないほど純粋無垢だった王子“タカ”の物語が描かれる。

その頃彼らは、血のつながりを超えた《兄弟の絆》で結ばれていた…!

ふたりはなぜ、別の運命を歩むこととなったのか――。

今回は、ディズニーの人気ヴィランとして知られる“スカー(タカ)”のキャラクターを振り返ります。

ディズニー作品のヴィランといえばこれまでも、主人公たちの人生を大きく変える存在として、物語を大いに盛り立ててきました。

例えば『美女と野獣』(2017)のガストン。

彼は主人公ベルを射止めようと手段を選ばず行動していたが、彼の憎たらしい言動が、ベルと野獣が絆を深め、真実の愛で結ばれるキッカケともなりました。

また『リトル・マーメイド』(2023)に登場する海の魔女・アースラも、主人公アリエルの美しい声を奪おうと画策していたが、そのアースラに立ち向かおうとした結果、アリエルは自らの殻を破り、まだ見ぬ憧れの世界へと飛び立つことができました。

このように、世界を魅了してきたディズニー作品では、主人公の人生が大きく変わる瞬間に必ず“ヴィラン”が登場。

主人公に引けを取らない魅力的なキャラクターとして絶大な人気を集めてきました。

そのヴィランのひとりが、『ライオン・キング』のスカー。

プライドランドの王ムファサの命を奪った忌まわしき存在だ。

タカの未来の姿・スカーは、『ライオン・キング』(2019)で冒頭からなぜか兄のムファサを憎んでいて、ムファサの息子・シンバを言葉巧みに騙し、命の危険にさらしていきます。

愛する息子を命がけで守ろうとしたムファサは、悲しくも命を落としてしまったのでした。

兄を裏切る衝撃的な行動が印象的だったヴィラン《スカー》。

兄と対立する“悪”の存在として描かれてきたが、彼の人生が大きく変わってしまったのには、とあるキッカケがあります。

そのドラマが描かれるのが、最新作『ライオン・キング:ムファサ』。

当時まだ仲睦まじかったムファサとタカ(後のスカー)は、冷酷な敵ライオン・キロスから群れを守るため、共に新天地を目指す旅へに出ますが、その道中、彼らの運命を大きく変える“ある出来事”が…。

ふたりの身に、一体何があったのか?

後に、王の血を引くはずのタカに代わり、なぜムファサがプライドランドの王となり、はたまた、タカはなぜ悪に染まり、誰もが知るヴィラン《スカー》へ変貌していってしまったのでしょうか?

名作『ライオン・キング』の全ては“ここ”からはじまった!

本当の『ライオン・キング』の物語は『ライオン・キング:ムファサ』で完成する!

心ゆさぶる楽曲にのせて、超実写版で描くキング・オブ・エンターテイメントがいよいよ幕を開ける――

ライオン・キング:ムファサ作品概要

原題:Mufasa: The Lion King

全米公開:2024年12月20日

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

監督:バリー・ジェンキンス

声の出演:アーロン・ピエール、ケルヴィン・ハリソン・Jr.、ティファニー・ブーン、ドナルド・グローヴァー、ビヨンセ、マッツ・ミケルセン、ブルー・アイビー・カーター

超実写プレミアム吹替版声優:尾上右近、松田元太(Travis Japan)、渡辺謙

© 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

