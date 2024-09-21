Âç¿Í¤Î¥Ï¥¤¥Ý¥Ë¡¼¤ÏÄË¤¤¡Ä¡©ºÙ¤¤»°¤ÄÊÔ¤ß¤òÆþ¤ì¤Æ¥¥ê¥Ã¤È¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤¬Þ¯Íî¸«¤¨¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È♡
À¶Á¿¸«¤¨¤Î¤¿¤á¤ä¡¢¿¦¾ì¤Îµ¬Äê¤Æ゙¹õÈ±¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Æ゙¥£Ã£¤«¤é¡Ö½©¤Ë¤Ê¤êÏª½Ð¤«゙¸º¤ë¤È¡¢¹õÈ±¤«゙¤è¤ê°ìÁØ¡¢½Å¤¯¸«¤¨¤Æº¤¤ë¡×¤ÈSOS ! ¡¡¤½¤³¤Æ゙¡¢¹õÈ±¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¹¤È´¤±¤Æ·Ú¤ä¤«¸«¤¨¤¹¤ë¥¢¥ì¥ó¥·゙¤ò¤³゙¾Ò²ð¢ö
¹â¤á°ÌÃÖ¤Î¥Ý¥Ë¡¼¤Ï¡¢¤ª¤¯¤ìÌÓ¡õ½Å¤áÁ°È±¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÄË¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¡Ä¡Ä¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ëK-POP¥¢¥¤¥É¥ëÉ÷¤Î¥Ï¥¤¥Ý¥Ë¡¼¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¢ö
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
´é¼þ¤ê¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢¥Û゚¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤ËºÙ¤¤»°¤ÄÊÔ¤ß¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Æ゙Æ°¤¤ÈÞ¯Íî´¶¤ò¥Õ゚¥é¥¹¡ª
¤³¤ì¤ÏNG¡ª
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
¿¨³Ð¤¬Ä¹¤¹¤®¡õÂ¿¤¹¤®¤ÇË¨¤¨¥¥ã¥é¤Ã¤Ý¤¯¡Ä¡£
HOW TO
1.¥¢¥´¤ò¾å¤²¤Æ¤¨¤êÂ¤«¤é¼ê¤°¤·¤òÆþ¤ì¤ë
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
¤¨¤êÂ¤ÎÈ±¤«゙¤¿¤ë¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥³゙¤ò¾å¤±゙¤Æ²¼¤«¤é¼ê¤¯゙¤·¤Æ゙¤Þ¤È¤á¤¿¤é¡¢¥¢¥³゙¤È¼ª¤Î±äÄ¹¤è¤ê¾¯¤·¾å¤Ë·ë¤Õ゙¡£
2.¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤ÎÌÓÂ«¤ò¾¯ÎÌ¥´¥à¤Ë´¬¤¤Ä¤±¤ë
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
1¤«¤é¾¯ÎÌÌÓÂ«¤ò¼è¤ê¡¢¥´¥àÉôÊ¬¤Ë3²ó¤Û¤É¤º¤é¤·¤Æ´¬¤¤Ä¤±¤ë¡£º¬ËÜ¤Ë¹â¤µ¤ò½Ð¤·¡¢¥Ô¥ó¤Ç¥´¥à¤ÎÆâÂ¦¤Ë¸ÇÄê¡£
3.¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ë»°¤ÄÊÔ¤ß¤ò3¤Ä¤Ä¤¯¤ë
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
1¤«¤é¾¯ÎÌ¤ÎÌÓÂ«¤ò¼è¤ê¡¢ÌÓÀè¤Þ¤Ç¤¤Ä¤¯»°¤ÄÊÔ¤ß¤Ë¤·¤Æ¥´¥à¤ÇÎ±¤á¤ë¡£¤³¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢3ËÜ»°¤ÄÊÔ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£
¥Û゙¡¼¥¿゙¡¼¥Ë¥Ã¥È\15,400/¥Þ¥¤¥¹¥È¥é¡¼¥¿゙¡¡¥¤¥ä¥ê¥ó¥¯゙\3,400/KRONOS(¥í¡¼¥È゙¥¹)
·ÇºÜ¡§Èþ¿ÍÉ´²Ö2024Ç¯10·î¹æ¡Ö¹õÈ±¥ì¥Ç¥£¤Î¤¿¤á¤Î·Ú¤ä¤«¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¡×
»£±Æ/Æ£¸¶¹¨(Pygmy Company) ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯/Áê¾ìÀ¶»Ö ¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È/¼Æ粼°¡Ìí ¥â¥Ç¥ë/Æ»½Å¤µ¤æ¤ß Ê¸/ÌçÏÆºÍÃÎÍ ºÆ¹½À®/Èþ¿ÍÉ´²Ö.comÊÔ½¸Éô