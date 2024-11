ファミリーマートにて「クリスマスメニュー」の店頭予約受付がスタート!

初登場の『トムとジェリー』「Afternoon Tea監修」ケーキなど25種類のケーキをはじめ、アイスケーキ・チキン・オードブル・ペットケーキなど全68種の豊富なラインアップの中から、おすすめのクリスマスメニューを紹介していきます☆

ファミリーマート「クリスマスメニュー」2024

予約期間:2024年9月13日(金)10時01分〜12月20日(金)9時00分

※店頭での予約・ファミペイWEB予約共通

※沖縄県は2024年10月1日(火)10時01分から受付開始。その他一部地域・店舗でも受付期間が異なる場合があります

※一部地域では、ファミペイWEB予約の承りを行っていない店舗があります

受渡期間:2024年12月20日(金)〜12月25日(水)

※商品受渡しの詳細は、カタログを確認ください

クリスマスメニュー内訳:クリスマスケーキ25種類、アイスケーキ4種類、クリスマスチキン9種類、ローストレッグ2種類、パーティーメニュー7種類、ピザ4種類、寿司2種類、スパークリングワイン11種類、ペットグルメ4種類

※地域・店舗によって、取り扱いメニューやメニュー数が異なります

販売店舗:全国のファミリーマート店舗

※メニュー・地域により予約承り期間・お渡し期間が異なります

※メニューにより一部取り扱いのない地域・店舗があります

2024年のファミリーマートは、自分らしい特別なクリスマスを過ごせるよう、全68種類の豊富なラインナップで展開。

クリスマスの主役となるクリスマスケーキとして、サクサクのパイ生地が魅力の「ミルフィーユ・シャンティ」、「ショコラ・ミルフィーユ」などファミリーマートオリジナルケーキがラインナップ。

さらに「パティスリー ルージュ・ブランシュ」監修「ガトーブランシュ」や、ファミリーマートのクリスマスケーキに初登場となる「Afternoon Tea」監修のケーキなどが登場します。

さらに、人気キャラクターとのコラボケーキでは、毎年大好評の「すみっコぐらし」、「mofusand」に加えて、初めて『トムとジェリー』のケーキも仲間入り。

そのほか、アイスケーキや、チキン、オードブル、ペットケーキなど全68種類の多彩なメニューで、特別な日を彩り、おうちで完結できる「おいしいクリスマス」が過ごせます!

早期予約特典対象 ファミペイWEB予約特典対象 数量限定「ミルフィーユ・シャンティ」

価格:4,320円(税込)

サイズ:直径約14cm 4〜6人向け

香ばしく焼き上げたサクサクのパイ生地にカスタードクリーム&バニラクリームの2種類をサンドし、ホイップクリームでデコレーションした「ミルフィーユ・シャンティ」

特典として、ファミリーマートオリジナル「ポケット収納タイプのエコバッグ」が付いてきます。

※苺5個は別添(苺はカットされていません)

※柊の飾りは別添

早期予約特典対象 ファミペイWEB予約特典対象 数量限定「ショコラ・ミルフィーユ」

価格:4,320円(税込)

サイズ:直径約14cm 4〜6人向け

香ばしいパイ生地にチョコカスタード&チョコクリームをサンドし、チョコホイップでデコレーションした「ショコラ・ミルフィーユ」

こちらも、特典としてファミリーマートオリジナル「ポケット収納タイプのエコバッグ」が付いています。

※苺5個は別添(苺はカットされていません)

※柊の飾りは別添

早期予約特典対象 ファミペイWEB予約特典対象 数量限定「ルージュ・ブランシュ監修 ガトーブランシュ5号」

価格:4,700円(税込)

サイズ:直径約15cm 4〜6人向け

あと味すっきりのホイップクリームとくちどけの良いスポンジが相性抜群のショートケーキ。

生クリームの白とイチゴの赤が、クリスマス気分を盛り上げてくれます☆

※苺7個は別添

早期予約特典対象 ファミペイWEB予約特典対象 数量限定「ケンズカフェ東京監修 ショコラケーキ」

価格:3,700円(税込)

サイズ:約10×12cm 2〜4人向け

カカオ豆からこだわった、ファミリーマートオリジナル「ケンズカフェ東京監修 ショコラケーキ」

高級クーベルチュールチョコレート「エクアドル・スペシャル」を使用したチョコレートケーキです。

※製品中のチョコレートに占める「エクアドル・スペシャル」の割合は42.4%です

早期予約特典対象 ファミペイWEB予約特典対象 数量限定「上林春松本店監修 宇治抹茶のケーキ」

価格:3,650円(税込)

サイズ:直径約12cm 2〜3人向け

上林春松本店の宇治抹茶を使用した抹茶ムースとほろ苦い抹茶チョコソースのケーキ。

上品な見た目も、特別な日にぴったりです☆

※別添の抹茶粉付き

ファミペイWEB予約特典対象 数量限定「Afternoon Tea 紅茶とベリーのクリスマスケーキ(洋梨入り)」

価格:4,000円(税込)

サイズ:直径約13cm 2〜3人向け

赤いラズベリーナパージュが華やかな「Afternoon Tea 紅茶とベリーのクリスマスケーキ(洋梨入り)」

紅茶スポンジに、ミルクティークリームと洋梨、甘酸っぱいラズベリージャムが挟んであります。

ファミペイWEB予約特典対象 数量限定「トムとジェリー みんなでクリスマスケーキ」

価格:4,980円(税込)

サイズ:直径約12cm 2〜3人向け

『トムとジェリー』のキャラクターたちの紙ピックを自由に飾って楽しめるケーキ。

いちごソースをサンドしたレアチーズムースのケーキにいちごミルクムースをトッピングし、ホイップクリームでデコレーションしています。

特典として、ファミリーマートオリジナル「フォーク1本」と「ピックシート1枚入り」付き。

オリジナルフォークには、

大笑いしているトムとジェリーのイラスト入り。

付属のピックシートで、

ケーキをデコレーションして楽しめます☆

賑やかなボックス入りで、ケーキを開ける前からワクワクとして気持ちになれそうです。

ファミペイWEB予約特典対象 数量限定「すみっコぐらし かざって楽しいクリスマスケーキ」

価格:4,980円(税込)

サイズ:直径約13cm 2〜3人向け

「すみっコぐらし」のキャラクターたちの紙ピックを自由に飾って楽しめるケーキ。

ふわふわのスポンジに苺ジャムと苺風味クリームをサンドしています☆

特典として、ファミリーマートオリジナル「てのりぬいぐるみ」と「ピックシート1枚入り」が付いています。

ファミペイWEB予約特典対象 数量限定「mofusand 苺レアチーズのクリスマスケーキ」

価格:4,980円(税込)

サイズ:直径約13cm 2〜3人向け

「mofusand」のにゃんこたちの紙ピックを自由にデコレーションできる「mofusand 苺レアチーズのクリスマスケーキ」

苺レアチーズムースを重ね、表面に苺グラサージュをかけた真っ赤なケーキです。

特典として、ファミリーマートオリジナル「シリコーンコースター2個セット」と「ピックシート1枚入り」が付いています☆

ファミペイWEB予約特典対象 数量限定「にゃんともおいしいベイクドチーズタルト」

価格:3,800円(税込)

サイズ:直径約10cm 2〜3人向け

かわいいねこの形をした、甘酸っぱいアプリコットジャムがアクセントのベイクドチーズケーキタルト。

特典として、ファミリーマートオリジナル「トートバッグ」が付いてきます☆

ファミペイWEB予約特典対象 購入特典対象 数量限定「3種チキンのパーティーセット」

2024年12月20日(金)〜25日(水)までのセット価格:2,760円(税込)

セット内容:

・ファミマプレミアムチキン(骨付き)×3本

・直火焼ローストチキンレッグ(骨付き)×3本

・ファミチキ(骨なし)×3個

対象人数:3〜4人向け

定番のファミチキと、クリスマスにぴったりな骨付きチキンのセット。

大人数でも楽しめるパーティーセットです。

ファミペイWEB予約特典対象 購入特典対象 数量限定「プレチキ×チキンレッグセット」

2024年12月20日(金)〜25日(水)までのセット価格:2,160円(税込)

セット内容:

・ファミマプレミアムチキン(骨付き)×3本

・直火焼ローストチキンレッグ(骨付き)×3本

対象人数:2〜3人向け

クリスマスに欠かせない骨付きチキンの6本セット。

スパイス&ハーブ香るプレミアムチキンと直火焼ローストチキンレッグの2種類を楽しめます。

ファミペイWEB予約特典対象 数量限定「プレチキ×ファミチキセット」

2024年12月20日(金)〜25日(水)までのセット価格:1,530円(税込)

セット内容:

ファミマプレミアムチキン(骨付き)×3本

ファミチキ(骨なし)×3個

対象人数:2〜3人向け

18種類のスパイス&ハーブを使用したプレミアムチキンと定番のファミチキのセット。

それぞれ3個ずつ、たっぷり堪能できます☆

ファミペイWEB予約特典対象「ファミチキ6個セット」

2024年12月20日(金)〜25日(水)までのセット価格:1,260円(税込)

セット内容:ファミチキ(骨なし)×6個

対象人数:2〜3人向け

みんな大好きなファミマのロングセラー「ファミチキ」の6個セット。

食べやすい骨なしタイプなので家族みんなで楽しめます。

ファミペイWEB予約特典対象「ファミチキ×クリスピーチキンセット」

2024年12月20日(金)〜25日(水)までのセット価格:1,104円(税込)

セット内容:

・ファミチキ(骨なし)×3個

・クリスピーチキン(プレーン・骨なし)×3個

対象人数:2〜3人向け

定番のファミチキとカリッとした衣のクリスピーチキンがセットになった骨なしチキン6個セット。

パクパクたべられるので、お子さんのクリスマスパーティーにもぴったりです。

購入特典対象「クリスマス パーティーサンド」

価格:2,380円(税込)

対象人数:3〜4人向け

色とりどりのサンドイッチとパリジャンサンドを盛り合わせ!

見た目もボリューム満点の、クリスマスにぴったりの一皿です。

「早期予約特典」・「ファミペイWEB予約特典」

※1:通常予約価格(税込)からの値引きとなります

※2:期間限定ファミマポイントで進呈。ファミマポイントは、2025年1月末日までに順次付与されます。有効期限は、付与月を含む6ヶ月後の末日です。お買物時のレシートや電子レシートには表示されません。ファミペイは、一部店舗では利用できません

早期予約期間:2024年9月13日(金)10時01分〜12月1日(日)9時00分

※沖縄県は2024年10月1日(火)10時01分から受付開始。その他一部地域・店舗でも受付期間が異なる場合があります

早期予約期間に対象のケーキを予約すると、割引金額で購入できます。

さらに、早期予約期間に「ファミペイWEB予約」で対象のケーキ・チキンセットを予約し、購入時にファミペイ提示をすると、後日ファミマポイントがもらえます。

※一部地域では、ファミペイWEB予約を行っていない店舗があります

総菜メニュー購入特典

発券期間:2024年12月20日(金)0:00〜12月25日(水)23:59

利用期間:2024年12月20日(金)7:00〜

対象のチキン・フードを購入すると、商品お受取り時に1品につき1枚、対象の2Lドリンクいずれか1本に使える無料引換券がもらえます。

クリスマスチキンセール

セール期間:2024年12月20日(金)〜12月25日(水)

期間中、対象のチキンを2個買うごとに合計金額(税込)から30円引きになります。

クリスマス期間、お得にチキンを楽しめるセールです。

ケーキやチキン、オードブルなど、クリスマスパーティーに欠かせないメニューが豊富にラインナップ。

ファミリーマートの「2024年クリスマスメニュー」は、2024年9月13日(金)から沖縄県を除く全国のファミリーマート約15,900店で、沖縄県では2024年10月1日(火)から予約受付スタートです☆

