スーパーフードのスペシャリストがおすすめ！ 東京近郊で食べられる本当においしい「アサイーボウル」6選

スーパーフードのスペシャリスト・WOONINさんがおすすめするアサイーボウルをご紹介。

アサイーボウルでヘルシーライフ

“ハワイの朝食”としても有名な「アサイーボウル」。スーパーフードと言われているアサイーには、ポリフェノールや鉄分などの栄養素がたっぷりと含まれていて、アンチエイジングの効果なども期待できます。朝食やおやつにはもちろん、夏バテ気味の体にもうれしい「アサイーボウル」を食べられるお店を、スーパーフードのスペシャリスト、WOONINさんに教えてもらいました。

教えてくれる人

WOONIN(ウーニン)

W・D・A主催。日本では先駆けてローフード・スーパーフード・コンブチャの教室を14年間続けた後、2024年から日本で唯一のデトックス学校「Woonin Detox Academy」を立ち上げ、現在に至る。著書4冊。W.D.A公式サイト:https://woonin.jp/wda/

1. TOKYO JUICE(東京・神谷町)

「アサイーボウル」1,700円 出典:smileatripさん

WOONINさん

LAで食べる海外のアサイーボウルのような「TOKYO JUICE」のアサイーボウル。ベースになるアサイーにアーモンドミルクを混ぜているのが特徴です。トッピングの滑らかなアーモンドバターも相まって、ミルキーなテイストに。バナナ、ブルーベリー、いちごの酸味のコントラストが抜群においしい大満足のアサイーボウルです。

「ブラックベリーアサイーボウル」1,750円。アサイーボウルのメニューが充実した広尾店を8月にオープン予定 出典:いちご☆大好きさん

2. WOODBERRY COFFEE ROASTERS 渋谷店(東京・恵比寿)

「オーガニックアサイーボウル」1,760円 出典:いちご☆大好きさん

<店舗情報>◆TOKYO JUICE住所 : 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー・タワープラザ 1FTEL : 03-6441-2424

WOONINさん

ココナッツの殻の器がかわいい、上品なアサイーボウル。程よい酸味のある濃いアサイーベースにバナナ、いちご、胡桃、パンプキンシード、グラノーラ、ハニーが入っています。ほんのり塩味が利いたアーモンドバターをアドインするのがおすすめ。こだわりのあるコーヒーを提供しているだけに、アサイーボウルも洗練された甘さ控えめの一品です。

こだわりのコーヒーも飲める 写真:お店から

3. ボンダイカフェ(東京・広尾)

「アサイーボウル」1,980円。写真はハーフ1,100円 出典:マダム・チェチーリアさん

<店舗情報>◆WOODBERRY COFFEE ROASTERS 渋谷店住所 : 東京都渋谷区東2-20-18TEL : 03-5962-7518

WOONINさん

都心ながら、開けっぱなしの大きなテラスが気持ちよく、海外のビーチハウスのような空間の中、ゆったりカウチでリラックスしながらアサイーボウルを食べられるお店です。シャーベット状のアサイーに、バナナ、いちごのトッピング、サクサクパフの食感がおいしい! さっぱりして喉が潤うので、炎天下の休憩にも最適ですよ。

広々としたソファ席がうれしい 出典:Takuma-さん

4. ロースーク(埼玉)

「アサイーボウル」972円〜 出典:ぴきひきびきさん

<店舗情報>◆ボンダイカフェ住所 : 東京都港区南麻布5-15-9 バルビゾン70 1FTEL : 03-5422-9449

WOONINさん

コペンハーゲンの野外フードコートを思い出させるような、そんなスタイリッシュな「RAW SOUK」ではこだわりの有機食材を使ったアサイーボウルが食べられます。カシューミルクをブレンドしたアサイーベースに、フルーツ、ベリー、ミューズリーがぎっしりのった大満足のアサイーボウル。大型クレーンの教習所だった巨大倉庫のような場所にある、ミニマルモダンな店構えは一見の価値あり!

元クレーン教習所で、その中にいくつかの店がある面白い造り 出典:ガレットブルトンヌさん

5. Pacific DRIVE-IN(神奈川)

「アサイーボウル」1,320円 出典:Lalaland2016さん

<店舗情報>◆ロースーク住所 : 埼玉県熊谷市江南中央2-3-5 NEW LANDTEL : 048-580-6204

WOONINさん

目の前に青い海が広がる絶景のロケーションで食べるアサイーボウルが最高! バナナ、ベリー、マンゴーのフルーツトッピングはまさに南国ハワイ風。ボリュームがあるアサイーボウルはペロッと食べられるおいしさです。湘南の海風にあたりながら、ガーリックシュリンプとアサイーボウルをテラス席でいただくのがおすすめ。

テラス席の前は海! 出典:イトウ4649さん

6. eat YOGA studio(神奈川)

「アサイースムージーボウル」1,400円 ハーフ900円 写真:お店から

<店舗情報>◆Pacific DRIVE-IN住所 : 神奈川県鎌倉市七里ガ浜東2-1-12TEL : 0467-32-9777

WOONINさん

自分好みにカスタマイズできるアサイーボウルが食べられる「eat YOGA studio」。ベースをアサイー or ピタヤ、ブレンドするミルクをアーモンドミルク or 豆乳、テイストをレモン or チョコレート、グラノーラを甘め or 甘さ控えめ、どんな味になるのかワクワクして選ぶのが楽しいお店。組み合わせを変えて、何度も食べに行きたくなるおいしさです。古民家を改装した、白が基調のボーホーモダンなおしゃれな店内も素敵。

古民家を改築したおしゃれな店内 写真:お店から

<店舗情報>◆eat YOGA studio住所 : 神奈川県三浦郡葉山町堀内1100TEL : 046-887-0131

※価格はすべて税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:WOONIN、食べログマガジン編集部

The post スーパーフードのスペシャリストがおすすめ! 東京近郊で食べられる本当においしい「アサイーボウル」6選 first appeared on 食べログマガジン.