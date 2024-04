ウォルト・ディズニー・ジャパンが、ジェーシービーと提携して発行しているクレジットカード「ディズニー★JCBカード」から、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』デザインが登場。

その『塔の上のラプンツェル』デザインの発行を記念してディズニーホテルでは、「ディズニー★JCBカード会員特典」としてスペシャルドリンクを提供中。

今回は、ディズニーアンバサダー®ホテル、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ®、東京ディズニーランド®ホテルで提供されている、「塔の上のラプンツェル」のスペシャルドリンクを紹介していきます☆

ディズニーホテル「ディズニー★JCBカード会員特典」

提供期間:2024年4月1日(月)〜2025年6月30日(月)

提供場所:

ディズニーアンバサダー®ホテル/シェフ・ミッキー東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ®/オチェーアノ東京ディズニーランド®ホテル/カンナ

提供条件:各レストランで、ディズニー★JCBカードを提示の上注文ください

ウォルト・ディズニー・ジャパンが、ジェーシービーと提携して発行しているクレジットカード「ディズニー★JCBカード」

「ディズニー★JCBカード」から、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』デザインが、2024年4月1日(月)から期間限定で登場。

その『塔の上のラプンツェル』デザインの発行を記念して、ディズニーホテルでは「ディズニー★JCBカード会員特典」としてスペシャルドリンクが提供されています。

ディズニーアンバサダーホテルの「シェフ・ミッキー」、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの「オチェーアノ」、東京ディズニーランドホテルの「カンナ」、各レストランでディズニー★JCBカードを提示すると注文可能です。

スペシャルドリンクは、『塔の上のラプンツェル』をモチーフにしたパープルやゴールドカラー。

お花のチョコレート飾りや金箔、フルーツなどで華やかに仕上げられています。

各レストランで違った雰囲気を楽しめる、『塔の上のラプンツェル』のスペシャルドリンクです。

新デザインの発行を記念した、ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』モチーフのスペシャルドリンク。

ディズニーアンバサダー®ホテル、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ®、東京ディズニーランド®ホテルで提供されている、ディズニー★JCBカード会員限定スペシャルドリンクの紹介でした☆

