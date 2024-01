米インディアナ州にあるカフェが、身勝手な行動を起こした客のことをInstagramやFacebookでシェアし話題を呼んでいる。先月31日、いつも以上に客が多いと思っていると突然、店の奥でウェディングパーティーが始まったという。予約などはなく、賑やかに始まったパーティーは店内を占拠し、他の客の迷惑にも繋がった。「周囲への気遣いや配慮がなさすぎる」とカフェはパーティーの主催者を非難している。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。

事の発端は先月31日、米インディアナ州インディアナポリスにあるカフェ「マンション・ソサエティ(Mansion Society)」が通常通りに営業していたところ、普段より来店人数が多いことに気付いた。近くでイベントが行われているのかと考えていると、ウェディングドレスを着た新婦が入店し、店内の奥でウェディングパーティーが始まったのだ。司会者やカメラマン、ゲストなど20〜30人が賑やかに楽しんでおり、突然のことに店員や他の客は呆然とした。一行はテーブルやソファ、クッションなどを勝手に移動し、店内の一画はウェディングギフトなどの荷物で溢れかえった。また、カフェの入り口でカメラマンによる撮影が行われており、そのため他の客が入店できないという影響も出ていた。スタッフが「道を開けてください」と声をかけたが、カメラマンは「5分待ってくれ」と言って耳を貸さず、最終的に20分以上も入り口の前で撮影を続けていた。マンション・ソサエティでは、予約制で結婚式やベビーシャワー、ブライダルフォトなどのプライベートイベントの開催を歓迎しているが、今回のパーティーは予約されていなかった。勝手にプライベートイベントを始めたことだけでも非常識だが、彼らは「コートを預かってほしい」「貴重品を見ていてほしい」など、まるで予約客のように振る舞っていたという。1時間以上のパーティーが終わった後、移動したテーブルやソファを元に戻したりすることはなく、家具の移動や清掃をスタッフが担うことになった。親子でカフェを共同経営する母親のゾレイダ・レサマさん(Zorayda Lezama)と娘のアナさん(Ana)は、身勝手な客の行動をSNSでシェアするかどうか悩んだものの、注意を呼びかけるためInstagramやFacebookに投稿することにした。投稿では、当時の詳細とともに「ウェディングパーティーを開くのにふさわしい、美しい場所であると思っていただけたことは嬉しく思います。しかしプライベートイベントを行う際には、予約をしてください。事前の告知や費用の取り決めせず、小さなカフェを占拠するのはやめてください」と綴られていた。そして数日後、ゾレイダさんは再投稿したが、最初の投稿が話題を呼んだことでパーティーを開いたカップルの耳に入り、新婦から「200ドル(約2万9000円)を寄付する」と謝罪の言葉もないメールが届いたという。しかしゾレイダさんらはこれを受け取らず、代わりにプライベートイベント予約の週末料金である500ドル(約7万2500円)の請求書を送ったそうだ。「今回の件に対する補償を求めているわけではありませんが、カップルは自分たちが間違ったことをしたと理解していないようです。このようなイベントを無料で行えるとは誰も思わないですよ」と、ゾレイダさんらは毅然とした態度で対応している。一連の投稿は複数のメディアに取り上げられて注目を集めており、「本当に失礼で、敬意の欠片もないカップルだ」「500ドルくらい払えばいいのに」「カフェの対応は正しいと思うね」「なんて恥知らずな人たちなんだ」「訴えてもいいくらいだよ」など、カフェを擁護する声が相次いだ。一方で、「なぜその時にパーティーを止めなかったんだ」と非難する声も寄せられた。実はマンション・ソサエティの隣に結婚式場があり、結婚式前後にコーヒーを飲みに来る客が多いため、入店して注文もせずに待っていた団体客は、あとから来る人を待ってから注文すると思っていたそうだ。スタッフらが注文を待っていると、突然ウェディングドレスを着た新婦が入店し、呆気にとられてしまったのと他の客の対応に追われていたため、すぐに止めることができなかったという。なお、テックインサイト編集部ではゾレイダさんに対し、「その後、カップルから連絡はあったのか」「今後、同じような状況に陥った場合はどのような対応を考えているか」などをうかがうべく取材を申し入れている。