タリーズコーヒーと「トムとジェリー」のコラボドリンク&フードが、2022年2月10日から店舗に登場します。

2月10日は、アニメーション第1作目が公開された日を記念した「トムとジェリー」の誕生日です。タリーズとは3回目のコラボで、テーマは「トムとジェリー 桜舞うスペシャルコーヒータイム」。トムとジェリーのワクワクする楽しい世界観を「桜」と融合させ、様々な商品を展開します。

味も見た目も華やかなドリンク

まずは、2月10日から登場するドリンク2種を紹介します。

・トムとジェリー 桜舞う苺カフェラテ

コンデンスミルクの優しい甘さのカフェラテに、桜フレーバーのソースと、桜の花びらのような苺カールチョコをトッピング。味も見た目も華やかです。

・トムとジェリー &TEA 桜香る桃のティーオーレ

とろりとした白桃ソースを合わせたまろやかでフルーティな紅茶ドリンクです。桜フレーバーのソースがふわっと香ります。

価格は各693円。どちらもホットとコールドがあり、兼用のオリジナルデザインカップで提供されます。

同日発売のフードは桜風味やチーズ風味のものがあります。

・「トムとジェリー 桜香るクランベリーロール」(352円)

桜色のクランブルをデコレーションし、見た目も春らしいデニッシュです。香り豊かな桜餡と、甘酸っぱいドライクランベリーを使用しています。

・「トムとジェリー プレッツェル 6種のチーズ」(264円)

クラッシュタイプでひと口サイズのプレッツェルです。濃厚なチーズフレーバーでクセになる味わいです。

・「トムとジェリー 桜香る苺チーズムース」(517円)

苺の甘酸っぱい味わいがアクセントのチーズムースケーキに、ほんのり桜が香ります。「チーズの穴」に見立てたドット柄が可愛らしく、コラボ感を演出します。

・「トムとジェリー ホットドッグ 〜熟成チェダー&チーズメルト〜」(495円)

タリーズコーヒーオリジナルのホットドッグに、熟成チェダーチーズ入りの旨み豊かなチーズソースと、香ばしいフライドオニオンをトッピングしたものです。

スフレケーキが可愛い!

2月24日からは、サンドウィッチ、ケーキ、ドーナツが登場します。

・「トムとジェリー ふんわりパンのカラフルサンド」(539円)

ボロニアソーセージ、スクランブルエッグ、ミニトマト、チーズなど色とりどりの具材を、ふんわりパンでギュギュっとサンドしました。可愛いパッケージにも注目です。

・「トムとジェリー ふんわり桜チョコスフレケーキ」(792円)

タリーズコーヒー限定のオリジナルデザインのチョコを乗せた"ふわしゅわ"食感のスフレケーキです。チョコには、トムとジェリー、桜がデザインされています。

・「トムとジェリー 桜ホワイトチョコ」(352円)

苺風味のしっとりとしたオールドファッション生地に、ほんのり桜が香るホワイトチョコをデコレーションしたドーナツです。桜パウダーで華やかさを演出しています。

ドリンクやフードだけでなく、可愛いグッズも多数出るので、合わせてチェックしてみてください。

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & Turner Entertainment Co. (s22)