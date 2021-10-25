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Figures of Babylon: oldest drawing of a ghost found in British Museum vault | British Museum | The Guardian
https://www.theguardian.com/culture/2021/oct/16/figures-of-babylon-oldest-drawing-of-a-ghost-found-in-british-museum-vault
Oldest ghost drawing discovered on Babylonian exorcism tablet | Live Science
https://www.livescience.com/oldest-ghost-drawing-babylonian-exorcism-tablet
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Í©Îî¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Ç´ÅÚÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2021Ç¯11·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ÖThe First Ghosts¡§A rich history of ancient ghosts and ghost stories from the British Museum curator(ºÇ½é¤ÎÍ©Îî¡§Âç±ÑÇîÊª´Û¤Î³Ø·Ý°÷¤¬¸ì¤ë¸ÅÂå¤ÎÍ©Îî¤È²øÃÌ¤ÎË¤«¤ÊÎò»Ë)¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥á¥½¥Ý¥¿¥ß¥¢¤ËÅÁ¤ï¤ëÂ¾¤ÎÍ©ÎîÏÃ¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥ó¥±¥ë»á¤Ï¡¢¡ÖËÜ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë(¸ÅÂå¥á¥½¥Ý¥¿¥ß¥¢¤Î)¿Í¡¹¤Ï¡¢Èþ½Ñ´Û¤Î·úÂ¤Êª¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£°ã¤¦ÏÇÀ±¤ÎÊÑ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤é¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Í©Îî¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤µ¤ì¤¿Ç´ÅÚÈÄ¤ÏÅö»þ¤Î¿Í¡¹¤Î¿Í´ÖÀ¤¬¸½Âå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Âç±ÑÇîÊª´Û¤Ï¡ÖÍ©Îî¤À¤é¤±¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥£¥ó¥±¥ë»á¼«¿È¤ÏÇö°Å¤¤ÃÏ²¼ÊÝ´É¼¼¤Ç¤µ¤¨Í©Îî¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£