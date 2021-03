新たなWindows Updateによって、プリンターの印刷を行おうとするとPCがクラッシュしてブルースクリーンが生じるバグが追加されました。

プリンターの印刷でブルースクリーンを生じさせるバグを加えるのは、2021年3月9日に配布された「KB5000802」ないしは「KB50000808」、「KB50000822」などのWindows Update。報告によると、問題のアップデートを適用した環境で特定のプリンターを使用するとWindows 10がクラッシュし、ブルースクリーン状態に。画面には「APC_INDEX_MISMATCH」というエラーメッセージが表示されるようになるとのこと。実際の画面が以下。

Microsoft Update (KB5000802) is causing (Blue Screen of death) PCs to crash / Shut Downs while printing. You can remove manually by clicking (Control Panel), (Uninstall a program) (View installed updates) Locate Security Update for Microsoft Windows (KB5000802) pic.twitter.com/QPZ7LmSieE— Dickie Kankles (@Dickie_Kankles) March 11, 2021

問題のバグを発生させうるプリンターは、京セラ・リコー・ゼブラなどの製品。特定機種だけでなくかなりの機種で問題が生じるようで、あるカスタマーサポート担当者は「わずか1時間で4人のクライアントから計20件も報告が届いた」と語っています。被害規模は不明ですが、問題のアップデートはデフォルトで自動的にインストールされるアップデートであるため、世界的に被害が拡大しているとみられています。

本日社内のWindowsPCで

officeから印刷しようとすると

ブルースクリーンになりました^_^

なんだかアップデートの不具合らしいですねhttps://t.co/FPyuMRirdb

最近はあまり見なくなりましたが青画面は怖いです#印刷できない #ブルースクリーン pic.twitter.com/VhGWCDXQ5y— 防犯市場 (@hns310) March 11, 2021

#Windows10 : un #BlueScreen s'affiche lorsque vous tentez d'imprimer? Il s'agit d'un bogue avec l'une de ces mises à jour : KB5000802, KB5000808, KB5000809 et KB5000822. Pas encore de correctif, désinstallez simplement ces mises à jour.https://t.co/6hUQn3WVdb #bugs #Microsoft pic.twitter.com/Ly7BfKuixu— Dominic (@DominicDesbiens) March 11, 2021

March Windows 10 update appears to cause blue screen of death when printing. The best solution for now is to roll back the update KB5000802 Find out more here: https://t.co/ivhYiwq3KR #Microsoft #PatchTuesday #BSOD pic.twitter.com/JknHonN8kV— IntegraMSP (@IntegraMSP) March 11, 2021

Microsoftもこの問題について把握しているようで、KB5000802のビルドページには、「この更新プログラムをインストールした後、一部のアプリAPC_INDEX_MISMATCHプリンターに印刷しようとすると、ブルー スクリーンでエラーが発生する可能性があります。現在調査中であり、詳細が表示される場合は更新プログラムを提供します」という一文が記載されています。

記事作成時点における一番簡単な対処策は、問題のアップデートをアンインストールすること。「設定」→「更新とセキュリティ」→「Windows Update」→「更新の履歴を表示する」→「更新プログラムをアンインストールする」と選択して「インストールされた更新プログラム」というウィンドウを表示し、問題の「KB5000802」ないしは「KB50000808」、「KB50000822」を右クリックして「アンインストール」を選択すればOKです。