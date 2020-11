本格的な乾燥シーズンに突入し、肌やのどがカラカラ......体調管理にも「うるおい」は大事ですよね。

ちょうどお手頃価格でかわいい加湿器を探していた、という人は結婚情報誌「ゼクシィ」2021年1月号(2020年11月21日発売)をチェックするといいかもしれません。

可愛くて使える!!

別添付録の「リトルツインスターズ おつきさま形 USB加湿器」は、手のひらに収まるサイズ感でとっても軽く、キキ&ララが描かれたお月様型がとってもかわいい加湿器です。

使い方は、水を入れたコップの中に加湿器を浮かべ、ライトブルーのケーブルをUSB接続するだけ。

しばらくすると、シューっとモワモワの水蒸気が出てきます。パソコンにつなげば、在宅ワークのおともにうるおいと癒しを与えてもらえます!

思っていたより加湿してくれる!

SNS上では「可愛い」という声はもちろん、

「USBのだからデスクでつかう ケーブルがブルーなのも良い」

「蒸気も勢いよき」

「小さいのにちゃんと加湿器として機能してる」

「ホテルとかお泊まりに持っていけそうなのもいい」

など、デザイン面以外でも好評の声があがっています。

価格も雑誌とあわせ税込300円とリーズナブル。

手軽に買えて使えるので、加湿器探しをしている人は候補にしてみて!

(C)1976, 2020 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L612876