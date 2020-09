生まれつき男性とも女性とも判別しづらい身体を持った、インターセックス(性分化疾患)と呼ばれる人達がいる。イギリスに住む女性もまた、思春期の頃に 生理 が来ないことを心配し医師に相談したところ、腹部内に睾丸があることが分かった。『Metro』『Mirror』などが伝えている。英スウィンドン在住のコンテンツクリエイター兼活動家のダニ・コイルさん(Dani Coyle、25)は、女性として育ってきたものの14歳の時に腹部内に睾丸があることが判明し、自身がインターセックスだと気付くこととなった。ダニさんは思春期の頃、自分の声が男性のように低くなり、他の同じ年頃の少女達が初潮を迎えているのに対して自分には全く生理が来る気配がないことを心配していたという。また生理が来る代わりにダニさんは胃痙攣に悩まされるようになり、医師のもとを訪れた。そこでダニさんは医師から驚くべき診断結果を言い渡された。彼女は生まれた時から子宮を持たず腹部内に睾丸があることが分かり、17β-ヒドロキシステロイド脱水素酵素欠損症と診断されたのだ。この疾患により、乳房は発達するものの思春期になると部分的に男性化してしまうという。そしてダニさんの腹部で見つかった睾丸はガンの初期症状が見られたことから2009年、14歳の時に手術によって摘出したとのことだ。またダニさんは医師の勧めで女性として見られるように外陰部の整形外科手術も受けている。手術の後、おおかた問題は解決できたと思ったダニさんだったが、自分が女性でもあり男性でもあるといったインターセックスとして生きていく中で気持ちの整理がつけられず、孤独に襲われることもあったという。また学校では「レディーボーイ」「トラニー(LGBTに対する蔑称)」と蔑まれることもあったようだ。ダニさんは自分の性に関して次のように語っている。「インターセックスと分かった時、実際に驚くことはなかったのですが非常に肩を落としました。でも長い間、自分の身に起きていることを言葉で言い表すことができなかったので、これできちんと理解できたことに安心しました。しかしインターセックスということを受け入れるのが怖くもありました。」現在のダニさんは、自分がインターセックスであることを受け止め、自分の経験を共有することで全ての人々が自分と異なる人達に対しての理解を深めるように訴えており、次のように述べた。「私はインターセックスであることは呪われたも同然だと思っていました。しかし今ではそれが神からの祝福だと思っています。だって私は、“女性は、または男性はこうあるべき”という束縛から解放されたも同じなのです。」「私は世界中の人達にインターセックスやトランス、性同一性障害といった言葉がより認識されて受け入れられるようになることを推進して行きたいと思っています。私達の身体やアイデンティティ、文化の違いなどは祝福すべきものなのです。さあ皆さん、自分と違う人達に親切にしようじゃないですか!」画像は『Metro 2020年8月25日付「Woman born with testicles in her stomach wants to change the way the world sees intersex people」(Picture: MDWfeatures / @inter_sexy)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)