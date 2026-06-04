俳優の山田裕貴が映画で共演した後輩俳優との２ショットを公開した。山田は４日までに自身のインスタグラムを更新。「キングダム魂の決戦７．１７けんと氏と１０何年かぶりに共演して１から語り合えてすごく楽しかった可愛らしい真っ直ぐな素敵な男改めて大好きになってしまった知るたびに信みたいな男だなぁときっと万極はそんな男と早く出会っていたら…」（原文ママ）とつづり俳優の山粼賢人との２ショ