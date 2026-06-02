台風6号(チャンミー)はあす3日（水）明け方から朝にかけて近畿地方に接近し、3日明け方には近畿南部にかなり接近する見込みです 。また、前線や台風の影響で、大気の状態が非常に不安定となる見込みです 。 大阪管区気象台が2日（火）午後5時ごろに発表した気象情報によりますと、台風6号は2日午後3時には種子島の西北西およそ40キロの海上にあり、1時間におよそ35キロの速さで北東へ進んでいます 。中心の