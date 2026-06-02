台風6号(チャンミー)はあす3日（水）明け方から朝にかけて近畿地方に接近し、3日明け方には近畿南部にかなり接近する見込みです 。また、前線や台風の影響で、大気の状態が非常に不安定となる見込みです 。

大阪管区気象台が2日（火）午後5時ごろに発表した気象情報によりますと、台風6号は2日午後3時には種子島の西北西およそ40キロの海上にあり、1時間におよそ35キロの速さで北東へ進んでいます 。中心の気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、中心の南東側500キロ以内と北西側440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています 。

今後の雨の予想は、2日に予想される1時間降水量が、多いところで近畿南部で70ミリ、近畿中部で50ミリ、近畿北部で40ミリとなっています 。

3日に予想される1時間降水量は、近畿南部で80ミリ、近畿中部で50ミリ、近畿北部で40ミリです 。

また、2日午後6時から3日午後6時までに予想される24時間降水量は、多いところで近畿南部で300ミリ、近畿中部で150ミリ、近畿北部で100ミリに達する見込みです 。線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります 。

風の予想は、2日と3日ともに、最大風速（最大瞬間風速）が、近畿中部と近畿南部の海上で25メートル（35メートル）、陸上で20メートル（35メートル）、近畿北部の海上で15メートル（25メートル）、陸上で12メートル（25メートル）となっています 。

波の高さは、2日は近畿南部で6メートル、近畿中部で4メートルとなり、ともにうねりを伴う見込みです 。3日はさらに高くなり、近畿南部で8メートル、近畿中部で5メートルとなり、ともにうねりを伴った大しけとなる予想です 。近畿北部でも3日は2.5メートルの波が予想されています 。

気象台は、近畿南部では2日夜遅くから3日明け方にかけて土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています 。

また、近畿地方では2日夜遅くから3日明け方にかけて、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、2日夜遅くから3日朝にかけて暴風に、2日夜遅くから3日昼過ぎにかけてうねりを伴った高波に警戒してください 。さらに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要で、発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。