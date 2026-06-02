台風6号の強風域に入っている宮崎県では2日午前中から激しい雨と風になりました。 午後3時現在、台風6号は鹿児島県屋久島の北西にあり、勢力を維持した状態で1時間に約25kmの速さで北東へ進んでいるとみられています。 強風域に入っている九州各地では停電などの被害も… 1日、台風6号による雨と風に見舞われた沖縄県うるま市では6月の観測史上最大となる最大瞬間風速40.6mを観測。トタン屋根はめくれあがり、那覇市の