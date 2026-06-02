台風6号の強風域に入っている宮崎県では2日午前中から激しい雨と風になりました。

午後3時現在、台風6号は鹿児島県屋久島の北西にあり、勢力を維持した状態で1時間に約25kmの速さで北東へ進んでいるとみられています。

強風域に入っている九州各地では停電などの被害も…

1日、台風6号による雨と風に見舞われた沖縄県うるま市では6月の観測史上最大となる最大瞬間風速40.6mを観測。トタン屋根はめくれあがり、那覇市の商店街ではアーケードの屋根の一部が落下しました。

また至るところで倒木の被害も。太い幹は根元から完全になぎ倒されました。

台風6号は今夜にかけて四国に接近し3日の明け方から朝にかけて近畿に最接近する見通しです。

和歌山県や徳島県で線状降水帯が発生するおそれがあります。

（木原稔官房長官）「台風の影響が予想される地域では自治体の避難情報に十分注意していただき、早めの避難を心がけるなど油断することなく、命を守る行動をとっていただくようにお願いをいたします」

関西や四国でも台風6号の影響が広がっています。

（MBS福岡葵記者）「徳島駅の構内です。台風の接近にともない海沿いの駅を中心に一部計画運休が予定されています」

2日夜遅く台風が接近するとみられる徳島県では昼過ぎから鉄道の計画運休が実施されたほか一部の小中学校が授業を短縮し下校時間を早めました。

また和歌山県でも…

（MBS能美寧々記者）「台風の接近に伴い白浜駅では列車の運転取りやめが予定されているということです」

JR西日本によりますと、「特急くろしお」は午後5時以降に大阪から和歌山方面へ向かう2本の運転を取りやめ。きのくに線では、午後7時ごろから新宮～紀伊田辺の間で運転を取りやめるということです。

（MBS中野広大アナウンサー）「午後1時すぎ、先月海開きした白良浜海水浴場です。さきほどから雨が激しくなって観光客の姿は全くといっていいほどありません」

さらに…

（MBS中野広大アナウンサー）「白浜町の温泉施設ですけども、きょうは台風の影響で臨時休業と書いていますね」

太平洋に面した観光客に人気の温泉は臨時休業となりました。