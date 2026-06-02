台風6号の接近に伴い、鉄道各社は、状況により運転を見合わせる可能性があるなどと告知しています。 ■東海道新幹線 台風6号の接近に伴う大雨または強風のため、3日始発から一部の時間帯、一部の区間において、急遽の運転見合わせや行先変更、列車の運休等が発生する可能性があります。3日について計画運休は実施しませんが、今後の台風の進路や影響により、急遽運転計画を変更する可能性があります。 ■山陽新幹線 2日午前5時