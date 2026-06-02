台風6号の接近に伴い、鉄道各社は、状況により運転を見合わせる可能性があるなどと告知しています。

■東海道新幹線

台風6号の接近に伴う大雨または強風のため、3日始発から一部の時間帯、一部の区間において、急遽の運転見合わせや行先変更、列車の運休等が発生する可能性があります。

3日について計画運休は実施しませんが、今後の台風の進路や影響により、急遽運転計画を変更する可能性があります。

■山陽新幹線

2日午前5時現在、山陽新幹線は通常通り運転を行う予定です。台風の進路により急遽の行き先変更や列車の遅れ、一部列車の運休などが発生する可能性があります。

2日は、倒れ掛かった竹の撤去作業を行ったことで、広島と博多の間で一部列車に遅れが発生しています。

■JR西日本

2日はJRきのくに線・新宮駅～紀伊田辺駅間で夜7時頃から終日、で列車の運転を取り止めることが決まっています。

3日は和歌山線、きのくに線で始発から運転取り止めや遅れの出る場合があるということです。

■阪急・阪神

阪急は、「台風6号の影響により風雨が強まりますと、電車の運転を見合わせる場合がある」とし、阪神は、「台風接近により風雨が強まりますと、列車の運転を見合わせる場合がございます」としています。

■大阪メトロ

台風6号の接近に伴い、2日夜から3日朝にかけて、地下鉄・ニュートラムの列車に遅れや運転見合わせが発生する場合があります。

台風接近による運転状況について「台風6号が接近しています。雨や風が強くなりますと、安全のため運転を見合わせる場合があります。」と日本語と英語でHPに案内しています。

台風接近により、風や雨が強くなりますと列車の速度を低下させる場合や運転を見合わせる場合がございます。

台風6号接近に伴い2日終列車前に、運転を取りやめる可能性があります。どうかお早めにご帰宅下さい。3日についても、始発から運転を取りやめる可能性があります。