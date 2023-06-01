【きょうから】ファミリーマート「巨大オールスター祭」開催 LLサイズのアイスコーヒー＆通常の約2倍の“ジャンボ”焼きとりも
ファミリーマートは、「いちばんオトク」、「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、たっぷりサイズの商品全14種類を発売する「巨大オールスター祭」をきょう2日から全国のファミリーマート約1万6400店にて実施する。
【写真】でかすぎでしょ…定番商品としてずっと楽しめる「アイスコーヒーLL」
同店では、「お値段そのまま45%増量作戦」や「背徳メシ」など、ボリューム感のあるメニューが高い人気を集めている。また、昨今、物価高騰や多忙な日常の中、その反動として「今日だけは好きなものを好きなだけ食べたい」という、背徳感を伴う満足感を求める「ギルティ消費」の傾向が強まっている。
今回こういったニーズに応えるべく、「巨大オールスター祭」と題して、視覚的なインパクトと食べ応えを追求した「巨大サイズ」の商品を開発した。定番商品として人気の「たべる牧場ミルク」やサンドイッチに加え、デザートや焼きとりなど、全14種類をラインアップ。単に大きくするだけでなく、最後まで飽きずにおいしく食べられるよう、味のバランスも追求している。
また、これまで多くの要望があった「FAMIMA CAFE」のLLサイズは、今後も継続して購入できる定番商品として販売を開始する。
■商品詳細（全て税込価格）
「アイスコーヒーLL」370円
たっぷりゴクゴク飲めるアイスコーヒー。レジで購入後にコーヒーマシンで軽め・普通・濃いめから好みの味わいが選べる。
※沖縄は仕様が異なる
「アイスカフェラテLL」370円
たっぷりゴクゴク飲めるアイスカフェラテ。レジで購入後にコーヒーマシンでミルク多めのミルクリッチ・レギュラー・コーヒー多めのコーヒーリッチから好みの味わいが選べる。
※沖縄は仕様が異なる
「ブレンドLL」320円
たっぷり、長く楽しめるブレンドコーヒー。レジで購入後にコーヒーマシンで軽め・普通・濃いめから好みの味わいが選べる。
※沖縄は仕様が異なる
「カフェラテLL」320円
たっぷり長く楽しめるカフェラテ。レジで購入後にコーヒーマシンでミルク多めのミルクリッチ・レギュラー・コーヒー多めのコーヒーリッチから好みの味わいが選べる。
※沖縄は仕様が異なる
「でか〜いコーヒーゼリー」388円
エスプレッソ抽出したコーヒーゼリーに、ホイップクリームを合わせた食べ応え抜群のカップスイーツ。
「でか〜いカスタードエクレア」325円
食べ応え抜群のカスタードエクレア。くちどけのいいパフの中に、なめらかなカスタードクリームを詰めてチョココーティングをかけた。
「でか〜いイタリア栗のモンブランプリン」560円
カスタードプリンの上にホイップクリームとイタリア産マロンのペーストを使用したマロンクリームをトッピングした、食べ応え抜群のカップスイーツ。
「大きなサンドイッチ トリプルエッグ」398円
「コク旨たまごサンド」の約1.1倍の重量の大きなサンドイッチ。たまごのコクとふんわり食感のパンが楽しめる。
「大きなサンドイッチ 人気野菜の彩りミックス」430円
「3種のミックスサンド」の約1.4倍の重量の大きなサンドイッチ。ハム、たまご、ツナ、チーズなどの彩りの良い具材とふんわり食感のパンが楽しめる。
「大きいフィナンシェ」238円
「こだわりのフィナンシェ」の約2.9倍の表面積の大きなフィナンシェ。フランス産発酵バターのコクとアーモンドの香ばしさが特長。
「大きいクッキー」258円
「チョコマカダミアクッキー」の約2倍の重量の大きなクッキー。チョコチップ入りで、しっとりと焼き上げた。
「たべる牧場ミルクLL」498円
「たべる牧場ミルク」の約2.5倍。北海道産の牛乳と生クリームで、コクがありながらもすっきりとした味わいのたべぼくをたっぷりと味わえる。
「クリスプうましお味 たっぷりサイズ170グラム」398円
通常品（45グラム）の約3.7倍のたっぷりサイズのクリスプ。みんなでシェアして楽しめる大きさ。ホシ型が入っていたらラッキー。
※数量限定
「ジャンボ焼きとり ねぎまタレ」258円
通常品の約2倍のジャンボ焼きとり。香ばしいネギとやわらかいもも肉が特長。
※数量限定
【写真】でかすぎでしょ…定番商品としてずっと楽しめる「アイスコーヒーLL」
同店では、「お値段そのまま45%増量作戦」や「背徳メシ」など、ボリューム感のあるメニューが高い人気を集めている。また、昨今、物価高騰や多忙な日常の中、その反動として「今日だけは好きなものを好きなだけ食べたい」という、背徳感を伴う満足感を求める「ギルティ消費」の傾向が強まっている。
また、これまで多くの要望があった「FAMIMA CAFE」のLLサイズは、今後も継続して購入できる定番商品として販売を開始する。
■商品詳細（全て税込価格）
「アイスコーヒーLL」370円
たっぷりゴクゴク飲めるアイスコーヒー。レジで購入後にコーヒーマシンで軽め・普通・濃いめから好みの味わいが選べる。
※沖縄は仕様が異なる
「アイスカフェラテLL」370円
たっぷりゴクゴク飲めるアイスカフェラテ。レジで購入後にコーヒーマシンでミルク多めのミルクリッチ・レギュラー・コーヒー多めのコーヒーリッチから好みの味わいが選べる。
※沖縄は仕様が異なる
「ブレンドLL」320円
たっぷり、長く楽しめるブレンドコーヒー。レジで購入後にコーヒーマシンで軽め・普通・濃いめから好みの味わいが選べる。
※沖縄は仕様が異なる
「カフェラテLL」320円
たっぷり長く楽しめるカフェラテ。レジで購入後にコーヒーマシンでミルク多めのミルクリッチ・レギュラー・コーヒー多めのコーヒーリッチから好みの味わいが選べる。
※沖縄は仕様が異なる
「でか〜いコーヒーゼリー」388円
エスプレッソ抽出したコーヒーゼリーに、ホイップクリームを合わせた食べ応え抜群のカップスイーツ。
「でか〜いカスタードエクレア」325円
食べ応え抜群のカスタードエクレア。くちどけのいいパフの中に、なめらかなカスタードクリームを詰めてチョココーティングをかけた。
「でか〜いイタリア栗のモンブランプリン」560円
カスタードプリンの上にホイップクリームとイタリア産マロンのペーストを使用したマロンクリームをトッピングした、食べ応え抜群のカップスイーツ。
「大きなサンドイッチ トリプルエッグ」398円
「コク旨たまごサンド」の約1.1倍の重量の大きなサンドイッチ。たまごのコクとふんわり食感のパンが楽しめる。
「大きなサンドイッチ 人気野菜の彩りミックス」430円
「3種のミックスサンド」の約1.4倍の重量の大きなサンドイッチ。ハム、たまご、ツナ、チーズなどの彩りの良い具材とふんわり食感のパンが楽しめる。
「大きいフィナンシェ」238円
「こだわりのフィナンシェ」の約2.9倍の表面積の大きなフィナンシェ。フランス産発酵バターのコクとアーモンドの香ばしさが特長。
「大きいクッキー」258円
「チョコマカダミアクッキー」の約2倍の重量の大きなクッキー。チョコチップ入りで、しっとりと焼き上げた。
「たべる牧場ミルクLL」498円
「たべる牧場ミルク」の約2.5倍。北海道産の牛乳と生クリームで、コクがありながらもすっきりとした味わいのたべぼくをたっぷりと味わえる。
「クリスプうましお味 たっぷりサイズ170グラム」398円
通常品（45グラム）の約3.7倍のたっぷりサイズのクリスプ。みんなでシェアして楽しめる大きさ。ホシ型が入っていたらラッキー。
※数量限定
「ジャンボ焼きとり ねぎまタレ」258円
通常品の約2倍のジャンボ焼きとり。香ばしいネギとやわらかいもも肉が特長。
※数量限定