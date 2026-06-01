新宿 北村写真機店は、同店舗のオープン6周年を記念したイベント「Connect（コネクト）」を7月1日（水）から7月31日（金）にかけて開催する。地下1階から7階までの計8フロア全面で、限定商品の販売や各種キャンペーンを展開する。 「過去と今を未来につなげる」をテーマに、全館を挙げて実施される記念キャンペーン。地下ギャラリーでの植田正治氏の写真展をはじめ、各フロアでは数量限定の新品