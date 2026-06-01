新宿 北村写真機店は、同店舗のオープン6周年を記念したイベント「Connect（コネクト）」を7月1日（水）から7月31日（金）にかけて開催する。地下1階から7階までの計8フロア全面で、限定商品の販売や各種キャンペーンを展開する。

「過去と今を未来につなげる」をテーマに、全館を挙げて実施される記念キャンペーン。地下ギャラリーでの植田正治氏の写真展をはじめ、各フロアでは数量限定の新品カメラ特別セットや、ジャンクカメラの福袋、コンシェルジュ厳選の希少なヴィンテージライカセットなどが販売される。

さらにフィルムの割引やプリント半額、高価買取祭など、カメラ初心者からヘビーユーザーまで幅広い層に向けたコンテンツが用意される。

期間

2026年7月1日（水）～7月31日（金）

場所

新宿 北村写真機店

地下1階：ベースメントギャラリー

植田正治氏の写真展「もう一度、植田正治。-発掘されたカラー作品とオリジナルプリントから、植田正治を再発見する-」が開催。代表作『砂丘モード』をはじめ、未公開のカラー作品を含む約40点のオリジナルプリントを展示する。

1階：カメラ関連商品／写真プリント

フィルム3本以上の同時購入で店頭税込価格から10％OFFとなるキャンペーンや、店内現像が可能な35mmネガフィルム等の購入者を対象とした現像200円OFFクーポンを配布。

さらに、プレミアムプリント（クリスタル・ディープマット）の全サイズ半額キャンペーンも行われる。

2階：新品カメラ・レンズフロア

「富士フイルム X-M5＋XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ」にレンズフィルターとSDカードを付属した「新品カメラ数量限定6周年特別セット」を、7月4日（土）から数量限定で販売する。

3階：ジャンクカメラ・レンズフロア

3万～30万円の福袋「おたのしみジャンクバッグ」を約60袋用意。混雑回避のため事前オンライン抽選による2段階抽選での販売となり、抽選申し込みは6月12日（金）10時00分から6月26日（金）21時00分まで受け付け、7月27日（月）に販売を行う。

4階：中古カメラ・レンズフロア

購入後すぐに使えるデジタルカメラやフィルムカメラの周辺機器セット「中古セレクションバッグ」を7月4日（土）から数量限定で販売する。

また、ハンディカムからシネマカメラまでを一堂に集めた「中古 ビデオカメラ＋アクションカム 大集合！」を7月1日（水）から開催する。

5階：買取・カメラメンテナンスフロア

対象となる国産メーカーのフィルムカメラ用MF（マニュアルフォーカス）レンズで、程度が「B（並品）」以上のものを通常の買取価格よりも高く買い取る「国産メーカー フィルムカメラ用MFレンズ 超高価買取祭！」を7月1日（水）から7月31日（金）まで実施する。

6階：ライカブティック・中古ライカ／ヴィンテージサロン

ライカブティック（A館）では、コンシェルジュがセレクトした豪華セット「Leica Heritage Set」を前後半（前半：7月4日～17日、後半：7月18日～31日）に分けて販売。

ヴィンテージサロン（B館）では、世界でも希少な国宝級のヴィンテージカメラなどを集めた「Vintage Leica Special Bag」を7月11日（土）から7月31日（金）まで販売する。

7階：セルフ写真館 PICmii／北村写真スタジオ by MERCI

セルフ写真館PICmiiでは、館内で3,000円以上会計した人を対象とした平日限定スタジオ利用料半額キャンペーンや、リピーター向けのスタジオ基本料金半額キャンペーンなどを実施。

北村写真スタジオでは、2階の階段前にてスタッフによる無料撮影体験イベント（公式Instagramフォローでデータ1枚プレゼント）を開催する。