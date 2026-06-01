5月31日はWHO（世界保健機関）が定める「世界禁煙デー」です。タバコの体への影響を考えて欲しいと熊本県内でも企業などがライトアップで呼びかけています。■熊本城ライトアップは全国で行われていて、熊本でも4年前から始まりました。 ■富士フイルムマテリアルマニュファクチャリングこれまでに、熊本城や熊大病院などのほか、最近は健康経営に力を入れる企業も参加し、ことし初めて、熊本･菊陽町の「富士フイルム