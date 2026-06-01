5月31日はWHO（世界保健機関）が定める「世界禁煙デー」です。



タバコの体への影響を考えて欲しいと熊本県内でも企業などがライトアップで呼びかけています。



■熊本城

ライトアップは全国で行われていて、熊本でも4年前から始まりました。

■富士フイルムマテリアルマニュファクチャリング

これまでに、熊本城や熊大病院などのほか、最近は健康経営に力を入れる企業も参加し、ことし初めて、熊本･菊陽町の「富士フイルム マテリアルマニュファクチャリング」も実施しました。

敷地入り口にライトアップされたイエローグリーンは、「タバコの受動喫煙をしたくない、させたくない」との気持ちを表しています。

■中泉勝取締役執行役員「（富士フイルム）グループ内にとどまらず、一般の方も含めてより健康になってほしいと考えています」



■熊本ドライビングスクール

また、社員が肺がんなどで亡くなった経験から健康経営に取り組む自動車学校などを運営の「くまもとKDSグループ」でも活動に参加しています。



KDSでは、社内の禁煙プロジェクトを進め、喫煙者8割から今ではゼロになったということです。

各地のライトアップは「禁煙週間」の今週、灯されますが、熊本城では31日夜のみ、イエローグリーンとなりました。